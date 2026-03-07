快訊

經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓

受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

經典賽／對捷克大比分領先還盜壘 曾總致歉：為了避免消耗投手

聽新聞
0:00 / 0:00

國造彈藥原料生產線停擺 軍備局透露問題在光復營區

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
205兵工廠已搬離高雄市前鎮區，圖為舊址光中營區。聯合報系資料照
205兵工廠已搬離高雄市前鎮區，圖為舊址光中營區。聯合報系資料照

軍備局205廠搬遷案進度延遲，造成國軍原可自製的彈藥原料被迫必須外購，還不見得能取得輸出許可，搬遷案問題出在哪裡？軍備局表示，是因光復營區刻由中科院正持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

立法院審查國防預算案，發現「第205廠遷建專案計畫」預算執行進度落後，致各年度均須辦理預算保留，且該項工程計畫辦理2次修訂，因此凍結相關預算，要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

軍備局表示，「第205廠遷建專案計畫」是配合高雄市「多功能 經貿園區」開發計畫，釋出第205廠「光中營區」 土地，收益挹注第205廠遷建、機具重置及營改基金，以發揮最大活化經濟效益。

軍備局表示，廠房新建工程由高雄市政府工務局新建工程處代辦執行，計區分中科院林園營區及第205廠大樹北、光復營區等3案。

軍備局說，林園營區於2019年7月30日開工，已於2022年7月25日完工點交，由國家中山科學研究院進駐使用。大樹北營區： 2022年12月16日開工，已於2024年12月11日完工點交，由第205廠進駐使用。

至於光復營區，軍備局表示，此案於2020年10月19日開工，已於2025年9月30日交付第 205廠搬遷進駐，刻由中科院持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

軍備局說，此案適逢新冠肺炎疫情嚴峻、俄烏戰爭、台商回流、科技廠擴廠等影響，致營建原物料價格上漲、砂石 供需失衡、國內營建能量趨於飽及缺工、缺料等情 ，為確保工程工進順利推展及加速預算支用，軍備局每月分由軍備局局長、副局長召開管制會議，並由軍備局工營處、工營中心每周赴現地辦理工程督導，另協調高市府林欽榮副市長加強視導頻率。

軍備局表示，2023年及2024年度預算達成率已提升為84.35%及97.15%，2025年預算達成率95.72%，已持續管制高市府新工處辦理工程驗收計價進度及中科院機具安裝作業，以提升預算執行率。

新冠肺炎 林欽榮 中科院

延伸閱讀

國軍欲自製105公厘砲彈 韓國不給關鍵原料輸出許可

花錢卻不知錢花哪裡？立委直指國防部軍購程序與預算透明度不足

軍購特別條例 朝野三案付委

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

相關新聞

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今天對上捷克隊，以14比0提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰也現身球場觀賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。政院人士表示，這是院長的私人行程，假日當日來回，政院沒有其他評論。據了解基於台日默契，我方對卓榮泰的行程不會有正式說明。

國軍欲自製105公厘砲彈 韓國不給關鍵原料輸出許可

國防部軍備局表示，我國2024年原欲自行產製「105公厘練習曳光彈」及「105公厘高爆戰防曳光彈」，但關鍵的「M30發射藥 」因205遷廠而停產，國防部軍備局委外招商採購，但得標商至今尚未取得南韓的輸出許可，已洽外交途徑協調。

國造彈藥原料生產線停擺 軍備局透露問題在光復營區

軍備局205廠搬遷案進度延遲，造成國軍原可自製的彈藥原料被迫必須外購，還不見得能取得輸出許可，搬遷案問題出在哪裡？軍備局表示，是因光復營區刻由中科院正持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

親飛經典賽現場！吳思瑤台日大戰文成出氣筒 網友酸「找到問題了」

經典賽台日大戰，中華隊昨天以高比分落敗，多名民進黨立委飛去東京巨蛋加油觀戰，也變成球迷宣洩情緒的出口。立委吳思瑤在中華隊落敗後貼文表示，「不論輸贏，我們都是Team Taiwan！」立刻就遭到大批網友貼文圍剿，稱「找到問題了」、「難怪慘敗」，更有網友酸，「好羨慕一堆委員跟政治人物都有台日比賽的門票啊」。

兩岸學者：川習會前 美對台軍售全暫停

美國總統川普將於月底到訪中國大陸，大陸與台灣學者均認為，在川普到訪大陸前，美國對台軍售都已暫停。

賴總統暫停三年藥價調查 十大藥品協會公會讚睿智決定：未雨綢繆

總統賴清德昨（3月5日）於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎。對此，中華民國西藥代理商業同業公會代表國內所有藥界成員，感謝賴總統的德政，綜觀全局，做出睿智決定。再者，美伊戰爭開打，此舉正是未雨綢繆，有助於厚實國人用藥安全根基，提高台灣藥品韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。