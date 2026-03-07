國造彈藥原料生產線停擺 軍備局透露問題在光復營區

軍備局205廠搬遷案進度延遲，造成國軍原可自製的彈藥原料被迫必須外購，還不見得能取得輸出許可，搬遷案問題出在哪裡？軍備局表示，是因光復營區刻由中科院正持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

立法院審查國防預算案，發現「第205廠遷建專案計畫」預算執行進度落後，致各年度均須辦理預算保留，且該項工程計畫辦理2次修訂，因此凍結相關預算，要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

軍備局表示，「第205廠遷建專案計畫」是配合高雄市「多功能 經貿園區」開發計畫，釋出第205廠「光中營區」 土地，收益挹注第205廠遷建、機具重置及營改基金，以發揮最大活化經濟效益。

軍備局表示，廠房新建工程由高雄市政府工務局新建工程處代辦執行，計區分中科院林園營區及第205廠大樹北、光復營區等3案。

軍備局說，林園營區於2019年7月30日開工，已於2022年7月25日完工點交，由國家中山科學研究院進駐使用。大樹北營區： 2022年12月16日開工，已於2024年12月11日完工點交，由第205廠進駐使用。

至於光復營區，軍備局表示，此案於2020年10月19日開工，已於2025年9月30日交付第 205廠搬遷進駐，刻由中科院持續執行設備機具安裝等作業；代辦機關高市府新工處刻正辦理第5次變更設計，預於2026年3月完成變更設計與議價、6月完成工程驗收。

軍備局說，此案適逢新冠肺炎疫情嚴峻、俄烏戰爭、台商回流、科技廠擴廠等影響，致營建原物料價格上漲、砂石 供需失衡、國內營建能量趨於飽及缺工、缺料等情 ，為確保工程工進順利推展及加速預算支用，軍備局每月分由軍備局局長、副局長召開管制會議，並由軍備局工營處、工營中心每周赴現地辦理工程督導，另協調高市府林欽榮副市長加強視導頻率。

軍備局表示，2023年及2024年度預算達成率已提升為84.35%及97.15%，2025年預算達成率95.72%，已持續管制高市府新工處辦理工程驗收計價進度及中科院機具安裝作業，以提升預算執行率。