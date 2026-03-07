快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
行政院長卓榮泰現身東京觀賞WBC經典賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。行政院發言人李慧芝對此僅表示「沒有說法」。據了解基於台日默契，我方對卓榮泰的行程不會有正式說明。圖為卓榮泰日前觀賞台日棒球交流賽。圖／取自卓榮泰臉書
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今天對上捷克隊，以14比0提前結束拿下首勝。行政院卓榮泰也現身球場觀賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。行政院發言人李慧芝對此僅表示「沒有說法」。據了解基於台日默契，我方對卓榮泰的行程不會有正式說明。

據了解，卓榮泰今天上午抵達日本，隨即在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。根據國內媒體的轉播畫面，卓榮泰頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由李逸洋、中職會長蔡其昌陪同坐在觀眾席，比賽結束後也和熱情球迷握手致意。

卓榮泰低調赴日看球，創下中日斷交後，現任行政院長訪日的首例。行政院發言人李慧芝對此僅回應「沒有說法」。據了解，我與日方達成默契，將不會正式對外說明卓榮泰旋風式的日本行程。

卓榮泰現身東京，外界好奇他是否會留在當地觀賞明天關鍵的中韓大戰？行政院並未回應。根據行政院公布的公開行程資訊，卓榮泰預計明天上午10時30分將出席中華電信在台北車站舉辦的公播應援活動。

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

親飛經典賽現場！吳思瑤台日大戰文成出氣筒 網友酸「找到問題了」

經典賽台日大戰，中華隊昨天以高比分落敗，多名民進黨立委飛去東京巨蛋加油觀戰，也變成球迷宣洩情緒的出口。立委吳思瑤在中華隊落敗後貼文表示，「不論輸贏，我們都是Team Taiwan！」立刻就遭到大批網友貼文圍剿，稱「找到問題了」、「難怪慘敗」，更有網友酸，「好羨慕一堆委員跟政治人物都有台日比賽的門票啊」。

兩岸學者：川習會前 美對台軍售全暫停

美國總統川普將於月底到訪中國大陸，大陸與台灣學者均認為，在川普到訪大陸前，美國對台軍售都已暫停。

賴總統暫停三年藥價調查 十大藥品協會公會讚睿智決定：未雨綢繆

總統賴清德昨（3月5日）於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎。對此，中華民國西藥代理商業同業公會代表國內所有藥界成員，感謝賴總統的德政，綜觀全局，做出睿智決定。再者，美伊戰爭開打，此舉正是未雨綢繆，有助於厚實國人用藥安全根基，提高台灣藥品韌性。

共機多日不出海 顧立雄強調共艦每日5艘滯留：台海內水化未退卻

最近幾周中國大陸在台海周邊的軍機活動大幅減少，引發國內外各方猜測是否與中東戰事或即將登場的川習會有關。國防部長顧立雄今天強調，雖然共機沒有出海，但每天仍維持5艘以上共艦圍繞台灣，企圖營造「台海內水化」的法律戰行動，並沒有退卻。

軍購發價書屆期 民眾黨團提案「授權國防部可先簽」

行政院日前提出軍購特別條例草案，數次遭在野黨封殺，立法院會今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版本一併審查。國防部日前表示，對美軍購有三項發價書草案將到期，喊話立院先行授權簽署。

