聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與黨員同志拱手互道新春快樂。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與黨員同志拱手互道新春快樂。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文強力推薦縣長提名人游淑貞，對於另外兩名無黨籍的參選人魏嘉賢、張峻都是藍軍出身，鄭麗文說，代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一致一定會贏。

2026九合一選舉

下屆花蓮縣長選戰，無黨籍的縣議員魏嘉賢已經宣布參選，國民黨中常會4日提名初選民調勝出的吉安鄉長游淑貞，另外議長張峻預計下周宣布，魏、張都已退出國民黨，現為無黨籍。

縣黨部今天舉辦新春團拜，鄭麗文約上午10時抵達，與副議長徐雪玉及多位黨籍議員、鄉鎮首長及滿場支持者熱烈互動，游淑貞約晚了15分鐘，立委傅崐萁及縣長徐榛蔚夫妻則在10時40分，鄭麗文致詞後的活動尾聲到場。

鄭麗文致詞時盛讚游淑貞從政20年，從最基層的鄉民代表、縣議會，再成為吉安鄉長，一步一腳印非常踏實，經過完整歷練，接地氣、照顧弱勢也重視兒童教育，帶著被鄉民高度肯定的政績，要問鼎縣長。

鄭麗文表示，最近國民黨只要提名強棒、形象好的，民進黨網軍側翼馬上出籠，各種造謠抹黑，游淑貞和宜蘭的吳宗憲是如此，這也代表提名的人實力很強。

她還說，這次選花蓮縣長的都是藍軍出身，表示國民黨一路走來栽培非常多的人才，相信鄉親的眼睛是雪亮的，年底這張選票，希望從花蓮縣黨部出發，國民黨上下一心，團結一致，跟游淑貞站在一起、並肩作戰，相信游淑貞一定能高票進入縣府，當選花蓮縣長。

游淑貞致詞時也說，相信中國國民黨不管多少黨員同志離家出走，還是依然能夠團結一致，守住花蓮的藍天。

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（左）籲鄉親支持縣長候選人游淑貞。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（左）籲鄉親支持縣長候選人游淑貞。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與立委傅崐萁（右二）、縣長徐榛蔚（右）、下屆縣長提名人游淑貞（左二）等人高呼國民黨加油。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與立委傅崐萁（右二）、縣長徐榛蔚（右）、下屆縣長提名人游淑貞（左二）等人高呼國民黨加油。記者王燕華／攝影

徐榛蔚 傅崐萁 魏嘉賢

相關新聞

親飛經典賽現場！吳思瑤台日大戰文成出氣筒 網友酸「找到問題了」

經典賽台日大戰，中華隊昨天以高比分落敗，多名民進黨立委飛去東京巨蛋加油觀戰，也變成球迷宣洩情緒的出口。立委吳思瑤在中華隊落敗後貼文表示，「不論輸贏，我們都是Team Taiwan！」立刻就遭到大批網友貼文圍剿，稱「找到問題了」、「難怪慘敗」，更有網友酸，「好羨慕一堆委員跟政治人物都有台日比賽的門票啊」。

花蓮縣長選舉藍軍陷分裂 鄭麗文：鄉親眼睛是雪亮的

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文強力推薦縣長提名人游淑貞，對於另外兩名無黨籍的參選人魏嘉賢、張峻都是藍軍出身，鄭麗文說，代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一致一定會贏。

兩岸學者：川習會前 美對台軍售全暫停

美國總統川普將於月底到訪中國大陸，大陸與台灣學者均認為，在川普到訪大陸前，美國對台軍售都已暫停。

賴總統暫停三年藥價調查 十大藥品協會公會讚睿智決定：未雨綢繆

總統賴清德昨（3月5日）於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎。對此，中華民國西藥代理商業同業公會代表國內所有藥界成員，感謝賴總統的德政，綜觀全局，做出睿智決定。再者，美伊戰爭開打，此舉正是未雨綢繆，有助於厚實國人用藥安全根基，提高台灣藥品韌性。

共機多日不出海 顧立雄強調共艦每日5艘滯留：台海內水化未退卻

最近幾周中國大陸在台海周邊的軍機活動大幅減少，引發國內外各方猜測是否與中東戰事或即將登場的川習會有關。國防部長顧立雄今天強調，雖然共機沒有出海，但每天仍維持5艘以上共艦圍繞台灣，企圖營造「台海內水化」的法律戰行動，並沒有退卻。

軍購發價書屆期 民眾黨團提案「授權國防部可先簽」

行政院日前提出軍購特別條例草案，數次遭在野黨封殺，立法院會今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版本一併審查。國防部日前表示，對美軍購有三項發價書草案將到期，喊話立院先行授權簽署。

