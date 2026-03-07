親飛經典賽現場！吳思瑤台日大戰文成出氣筒 網友酸「找到問題了」

經典賽台日大戰，中華隊昨天以高比分落敗，多名民進黨立委飛去東京巨蛋加油觀戰，也變成球迷宣洩情緒的出口。立委吳思瑤在中華隊落敗後貼文表示，「不論輸贏，我們都是Team Taiwan！」立刻就遭到大批網友貼文圍剿，稱「找到問題了」、「難怪慘敗」，更有網友酸，「好羨慕一堆委員跟政治人物都有台日比賽的門票啊」。

中華隊在昨天的經典賽中敗給日本隊後，現場觀戰的吳思瑤在臉書貼文打氣，「不論輸贏，我們都是Team Taiwan！」吳思瑤也貼上一張手持國旗加油的照片表示，「在東京巨蛋我們一起大唱國旗歌時，就已經無比澎湃感動。」她還說，「傷心一下子就好。不氣餒，繼續拚！」

不過，這樣的貼文立刻變成網友宣洩輸球情緒的出口，有網友說，「原來這些塞郎都在，難怪」，也有網友酸，「繼續跳大罷免大成宮啊」；更有網友諷刺，「不副署這次的比賽」；網友也批評，「team Taiwan 怎麼是唱國旗歌……那是中華隊才唱的吧！ 好歹也要來首島嶼天光或是伊是咱的寶貝才夠吧！」

由於這場台日大戰的門票，當初官方一開放購票就秒殺，許多台灣球迷都在電腦前抱憾，但這次卻傳出有十多名綠委在場觀戰。有網友就貼文酸，「好羨慕一堆委員跟政治人物都有台日比賽的門票啊」，也有網友質疑「雖小，果然被你看到輸，我就問去日本的經費哪裡來的，合法嗎」、「公關票？」

立委沈伯洋就被網友質疑，「公費自費？」「綠委真好，機票錢7萬多當70塊在花！」沈伯洋則反嗆，「我機票去年就買好了。我一年都來回日本很多次，常常改票而已；我平常把錢存下來就是為了看棒球，而且根本不用7萬啦。」