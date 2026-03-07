聽新聞
兩岸學者：川習會前 美對台軍售全暫停

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
學者認為，美中川習會登場前，美國對台軍售都已暫停。 （美聯社）
美國總統川普將於月底到訪中國大陸，大陸與台灣學者均認為，在川普到訪大陸前，美國對台軍售都已暫停。

政大國關中心昨天舉辦「解析二○二六中共全國兩會座談會」，政大國關中心副主任陳至潔就中美關係表示，中美都在為三月底到四月初可能成行的川普訪陸行程進行鋪墊，營造一個相對正面的氛圍。

被問及川普是否會為了川習會，刻意推遲對台軍售案？陳至潔認為，對台軍售案最後還是會成行，但的確可能要等到川習見面之後，「這對北京來說，是美方釋出的善意」。

而大陸為了營造有利於川習會的環境，今年開始降低對台準軍事灰色地帶行動，擾台軍機次數明顯減少，從大語言模型分析，涉台發言語氣的激烈程度也在下降。

另據香港明報昨天報導，大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎五日在大陸全國兩會上接受訪問指出，中美兩國元首會談需要良好氣氛，台灣問題本質上也是中美問題的一環。他說，「去年十二月美國宣布向台灣出售一一一億美元軍備，上月又提及一個二百億美元的軍售案，但現在川普為了訪華，這些都已暫停。」

李義虎強調，中美關係穩定對世界安全、發展都好，中美兩國合作能辦成很多大事，「但美國一定要尊重中國的核心利益」。

