3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

聯合報／ 記者蔡晉宇王小萌劉懿萱／台北報導
國防部長顧立雄（左）昨在立院備詢透露，第四項軍購發價書已到，期盼立院一體授權。記者許正宏／攝影
立法院昨天終於將政院版一點二五兆軍購案、國民黨版「三千八百億元＋Ｎ」付委，與民眾黨版併案審查。不過拖式、標槍飛彈續購等三項軍購發價書將於本月十五日到期，民眾黨立院黨團在立法院會提案，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，將進行朝野協商。

國防部顧立雄昨天備詢表示，現在美方知會國會後，已進入要提供給台灣發價書的階段，但軍購條例尚未開始審議，民眾黨接受他之前的呼籲，先授權發價書簽署。他透露，第四項發價書已經來了，因為還有反裝甲ALTIUS七○○部分發價書還沒拿到，建議民眾黨版提案列五項軍購採「一體授權」，都能完成發價書簽署。

美國提供的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲三項軍購發價書將於本月十五日到期。民眾黨團昨天提案指出，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購，以及M109A7自走砲等三項軍購案，若相關預算尚未完成審議，授權行政院先行與美方簽署發價書（ＬＯＡ），以保障國家戰略利益。

民眾黨團副總召王安祥表示，國防部日前提到美方提供的軍購發價書即將於十五日過期，黨團願意回應國防部說法，提案授權國防部可先簽發價書；但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。

