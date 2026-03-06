賴總統暫停三年藥價調查 十大藥品協會公會讚睿智決定：未雨綢繆

總統賴清德昨（3月5日）於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎。對此，中華民國西藥代理商業同業公會代表國內所有藥界成員，感謝賴總統的德政，綜觀全局，做出睿智決定。再者，美伊戰爭開打，此舉正是未雨綢繆，有助於厚實國人用藥安全根基，提高台灣藥品韌性。

中華民國西藥代理商業同業公會理事長盛寶嘉表示，為了讓健保永續經營，確保民眾用藥安全，國內多個藥品協會、公會等團體行文至衛福部，近半年來，兩度行文至衛福部，建議「暫停未來三年實施藥價調整機制」，終於獲得正面回應。

去年年底西藥代理商業同業公會邀請國內其他九大藥品協會、公會等團體，開會討論實施多年健保藥價調整機制，會後做成決議，於12月30日再度發文至衛福部，主旨為「因應近期國際藥品政策情勢劇變的影響，吾等公協會籲請未來三年暫停實施藥價調整機制。」

盛寶嘉說，昨天總統賴清德宣布，「為強化國家醫療體系供應安全與藥品韌性，現行藥價調查機制將研議暫停三年」，確實讓台灣所有藥界人事喜出望外，高層終於聽到藥界的心聲，並做出最好的決定，未來三年停止「藥價調查機制」。如果健保署持續調整藥價，健保藥價愈來愈低，勢必造成「新藥進不來、舊藥早一點離開台灣」等結果。

盛寶嘉指出，在新冠疫情期間，衛福部即以「醫療特需求」為由，兩年並未執行「藥價調查」。之前，美國關稅貿易，已經大幅增加藥品生產成本，目前正值美伊戰爭，已經影響藥品運送，藥界備受壓力，確實有必要暫停「藥價調查」。

盛寶嘉進一步表示，幾乎所有進口藥品均走空運，如果從歐洲輸台，均會經過中東國家，而杜拜機場即為關鍵轉運站，如果該機場持續停飛，勢必造成進口藥品短缺。美伊戰爭開打時，國內所有藥界均關心可能的缺藥危機，憂心忡忡，而賴總統宣布「研議暫停三年藥價調查機制」，有如一場及時雨，讓藥界鬆了一口氣。

去年底國內十大藥品協會、公會等團體行文至衛福部，因應近期國際藥品政策情勢劇變的影響，籲請未來三年暫停實施藥價調整機制，以減輕產業界面對高度不確定之國際情勢之衝擊，並維護國內藥品供應鏈韌性，確保民眾用藥無虞。

該分公文提出四大說帖：

一、 因應前述之國際政策將同時影響各國之藥品牌價（list price）及淨售價（net price），故各國正積極調整藥品價格政策與相關預算編列以持續吸引新藥引進並增強藥物供應韌性。例如英國將提高藥品成本效益閾值、調高藥品牌價並控制與淨售價之差距、以及增加藥品支出預算等政策，而其他國家包括十大先進國的藥品政策改革在接下來數年內將大幅改變現行國際藥品牌價及淨售價之常態。 二、雖衛福部及健保署已高瞻遠矚於國際情勢變化前已修訂藥價調整辦法及藥品支付標準以增加台灣對藥品牌價（list price）的保障，但也相對地於多類藥品採用十國最低藥價作為藥價調整依據，此舉在此國際情勢下也帶來更高度的不確定性。面對此國際局勢，台灣勢必無法置身事外，若政府仍依照既有之藥品政策及藥價調整辦法，很可能在接下來的變局中失去藥品引進之競爭力和藥品供應韌性。 三、藥品相關公協會及相關產業公會肯定衛福部及健保署開始研議醫院藥價差的政策管理，以保障藥品淨售價（net price）來增加藥品供應韌性。預期醫院藥價差相關政策研議尚須各方凝聚共識恐曠日廢時且無法一步到位完全消弭藥價差，並導正整個醫藥體系長期的結構問題，故再次籲請衛福部在未有完善藥價差政策方案之前，優先暫停實施藥價調整機制，避免藥品牌價（list price）調整後更進一步直接影響淨售價（net price）而使台灣藥價提前失去國際競爭力並衝擊藥品供應韌性。 四、衛福部依健保法第46條第二項授權訂定之全民健康保險藥品價格調整作業辦法進行藥價管理於法有據，然考量國際情勢變化下藥品供應鏈問題逐漸浮現，衛福部為因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案編列200億元挹注全民健康保險基金，希冀優先因應國際經濟情勢變化及美國關稅變革衝擊下，全球藥價浮動等問題，以確保健保醫療物資供應無虞，維護國人健康權益。

文末強調，時值國際經濟情勢變化及美國關稅變革衝擊與藥物給付項目及支付標準與藥價調整辦法修訂等多重影響，健保署逐步加強參採十國最低價之際，公協會籲請衛福部將200億元特別預算適度挹注藥品費用分配比率目標，暫停實施藥價調整三年，藉以執行藥價調整新制上路後的完整影響評估分析，據以進行後續溝通調整，以減輕產業衝擊、強化藥品供應韌性。