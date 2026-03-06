快訊

共機多日不出海 顧立雄強調共艦每日5艘滯留：台海內水化未退卻

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
最近幾周中國大陸在台海周邊的軍機活動大幅減少，引發國內外各方猜測。國防部長顧立雄強調，雖然共機沒有出海，但每天仍維持5艘以上共艦圍繞台灣，企圖營造「台海內水化」的法律戰行動，並沒有退卻。圖／台國防部資料照

最近幾周中國大陸在台海周邊的軍機活動大幅減少，引發國內外各方猜測是否與中東戰事或即將登場的川習會有關。國防部長顧立雄今天強調，雖然共機沒有出海，但每天仍維持5艘以上共艦圍繞台灣，企圖營造「台海內水化」的法律戰行動，並沒有退卻。

中東戰火持續之際，原本頻繁擾台的共機從2月27日起已連續7天未曾出海，引發外界議論揣測，懷疑是受美伊開戰影響？為川習會營造氣氛？甚至是否可能正在醞釀下一波對台軍事行動？

顧立雄指出，共機雖然沒有來，但應該要注意的是共軍軍艦仍然圍繞在台海的附近，每天都至少5艘以上。他強調，共軍他對我方的擾台動作，不能只看共機有沒有來，還是要看各種徵候。

顧立雄說，中國長期以共艦維持在台海的周邊以及共機不斷的越過中線，藉此營造台海內水化的法律戰，這個法律戰到今天並沒有停歇，雖然大家說共機這幾天沒有來，但是共艦並沒有退卻，仍然環繞在台灣的四周。

面對共機連續將近一星期不出海，據路透報導，有台灣相關官員表示可能與鋪陳川習會的氣氛有關，甚至期待藉此有利於在川習會期間討論台灣議題。

也有另一派觀點認為與美伊開戰，觀察戰局發展有關；甚至認為共軍可能正在醞釀新一波對台針對性大型軍事行動，國防院戰略所長蘇紫雲則認為是解放軍內部持續進行的大規模肅貪行動，削弱了整體戰備情況。

蘇紫雲 台海 川習會 顧立雄 共軍

