軍購發價書屆期 民眾黨團提案「授權國防部可先簽」

政府自大陸遷台初期1950年代，除了兩岸軍事危機，內部權力鬥爭實況罕為人知，蔣經國日記留下了查報保密局技術總隊隊長杜長城貪汙瀆職，遭保密局長毛人鳳抵制的記錄，蔣經國當時握有多名檢舉人對杜長城的檢控，往來滬港台的生意人趙子青揭發毛人鳳愛將杜長城貪汙，因查有實據，軍法判決杜長城5個死刑，另有技術總隊5名幹部同案被告也被蔣中正總統改批死刑，一下子槍斃了6名保密局幹部，削弱了毛人鳳勢力。

