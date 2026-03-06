聽新聞
軍購發價書屆期 民眾黨團提案「授權國防部可先簽」
行政院日前提出軍購特別條例草案，數次遭在野黨封殺，立法院會今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版本一併審查。國防部日前表示，對美軍購有三項發價書草案將到期，喊話立院先行授權簽署。
民眾黨立法院黨團總召陳清龍、副總召王安祥等委員上午舉行記者會表示，民眾黨團將提案授權國防部先行簽署發價書，不過後續仍須回到立法院審議。「針對簽約期程將至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書」，但行政院應於簽署後即刻向立法院報告交貨期程。
民眾黨團副總召王安祥表示，國防部日前提到美方提供的軍購發價書即將於15日過期，因此黨團願意回應國防部說法，提案授權國防部可先簽發價書，但相關部會必須向立法院明確說明軍購什麼時候可以交貨，盼提案可以獲朝野支持。
