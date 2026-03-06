聽新聞
0:00 / 0:00
三軍購發價書將到期…授權政院先行簽署公決案 立院逕付二讀
國防部日前表示，對美軍購有三項發價書草案效期僅到3月15日，喊話立院先行授權簽署，民眾黨立法院黨團今天提出公決案，針對簽約期程將至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書，但行政院應於簽署後即刻向立法院報告交貨期程。立法院會今天將該案逕付二讀，將進行朝野協商。
民眾黨團副總召王安祥表示，黨團對於美國願意賣的武器樂觀其成，但不能辜負選民託付，因此要監督花費經費。昨日看到國民黨版本作比較後發現，民眾黨版本仍最完整，項目、數量清楚，且一年編列一次經費。
王安祥指出，在過去的採購中，很多武器，例如MK-48魚雷展延，黨團願意買，但希望能如期拿到。 因此針對國防部長顧立雄日前提到，希望立法院事先授權行政院簽發價書，黨團今天會提案，授權國防部可以先行對發價書處理，但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。