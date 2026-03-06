快訊

三軍購發價書將到期…授權政院先行簽署公決案 立院逕付二讀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
國防部日前表示對美軍購有三項發價書草案將到期，喊話立院先行授權簽署。民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左二）、副總召王安祥（右二）等委員上午舉行記者會宣布，將提案「針對簽約期程將至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書」，但行政院應於簽署後即刻向立法院報告交貨期程。記者曾吉松／攝影
國防部日前表示，對美軍購有三項發價書草案效期僅到3月15日，喊話立院先行授權簽署，民眾黨立法院黨團今天提出公決案，針對簽約期程將至前尚未完成預算審議的項目，授權行政院先行與美方簽署發價書，但行政院應於簽署後即刻向立法院報告交貨期程。立法院會今天將該案逕付二讀，將進行朝野協商。

民眾黨團副總召王安祥表示，黨團對於美國願意賣的武器樂觀其成，但不能辜負選民託付，因此要監督花費經費。昨日看到國民黨版本作比較後發現，民眾黨版本仍最完整，項目、數量清楚，且一年編列一次經費。

王安祥指出，在過去的採購中，很多武器，例如MK-48魚雷展延，黨團願意買，但希望能如期拿到。 因此針對國防部長顧立雄日前提到，希望立法院事先授權行政院簽發價書，黨團今天會提案，授權國防部可以先行對發價書處理，但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。

顧立雄 美軍 政院

