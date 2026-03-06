台日大戰前邀賞櫻 蔣萬安：接住花瓣願望就能實現

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
世界棒球經典賽(WBC)C組預賽開打，台灣隊今晚將對抗強敵日本隊，台北市長蔣萬安臉書上午發應援文。圖／取自蔣萬安臉書

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，台灣隊今晚將對抗強敵日本隊，北市府於信義香堤大道舉辦直播派對。台北市長蔣萬安臉書上午發應援文指出，傳說只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。

蔣萬安說，WBC世界棒球經典賽持續進行，聽說上萬台灣球迷團結湧入東京巨蛋應援，連大聯盟記者都震撼。

他說，沒出國也沒關係，想為中華隊加油打氣的心，在台灣一樣炙熱，不用飛日本，邀請大家跟著台北賞櫻地圖，把握花季到櫻花樹下許願，為中華隊集氣。

蔣萬安說，今晚6時對上日本隊的賽事，是至關重要的一場比賽，台北市直播派對也加開場次，歡迎大家號召親朋好友，一起到場為TEAM TAIWAN加油，不見不散。

WBC台北直播派對今晚6時在信義香堤廣場、台北表演藝術中心戶外廣場。

