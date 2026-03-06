快訊

美以聯軍打伊朗 侯友宜旅美嘉中退休導師：台灣須強化國防科技

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
旅居美國、86歲新北市長侯友宜嘉義高中退休導師賴正雄，分析美以聯軍對伊朗動武戰事發展與對台海情勢帶來的啟示，強調台灣應自力自強、發展國防科技。圖／賴正雄提供
旅居美國、86歲新北市長侯友宜嘉義高中退休導師賴正雄，分析美以聯軍對伊朗動武戰事發展與對台海情勢帶來的啟示，強調台灣應自力自強、發展國防科技。圖／賴正雄提供

中東情勢因美國以色列對伊朗發動軍事攻擊，急遽升溫，美國總統川普強硬表態行動不會收手。旅居美國、86歲新北市長侯友宜嘉義高中退休導師賴正雄，分析戰事發展與對台海情勢帶來的啟示，強調台灣應自立自強、發展國防科技。

賴正雄指出，此次衝突起因於美國與伊朗談判破裂，美方不滿伊朗採取拖延策略，隨即展開大規模軍事行動。美軍憑藉情報與科技優勢發動斬首式打擊，使伊朗高層與軍事體系受重創，伊朗雖以無人機與飛彈反擊，但多數遭到攔截，戰果並不對等。

他分析，此次戰事呈現多項特點，包括美國掌握可靠情報、軍事科技優勢明顯，以及伊朗內部民意出現變化等。此外，他認為伊朗背後的俄羅斯與中國目前並未提供具體且有效支援，歐洲各國也未積極介入調停，使戰局呈現美以聯軍主導的局面。

賴正雄提到，即便伊朗嘗試封鎖荷莫茲海峽，對全球石油供應的影響仍有限；同時，美國在情報、雷達、防空與攔截系統上的整合能力，顯示現代戰爭高度依賴高科技。他指出，人工智慧、半導體與太空科技，在未來戰爭扮演更關鍵角色。

針對台海局勢，他認為此次戰爭可能對習近平領導的中國軍方產生震懾效果，顯示與美軍在軍事科技上的差距仍然存在。他呼籲台灣社會重新評估軍事現代化與軍購議題，若缺乏先進科技與武器支援，台灣在潛在衝突中恐陷入劣勢。

美國發明地下深層炸彈bunker buster可打到地下200呎以下的建物叫GBU57，是目前極有效炸彈，也是中國北京有美國五角大廈10倍大的地下建物，最為懼怕的炸彈。當年老毛的一句順口溜，防備俄羅斯核彈叫「深挖地、廣積量」。這句話恐怕對美國深層炸彈毫無功效。

川普即將赴大陸拜訪習近平，若依目前伊朗戰績，中方恐無太多談判籌碼吧！除放棄暫不攻台外，也只得多開放美國貨物包括農產品的進口，賴正雄強調，台灣面對複雜國際局勢，更應著眼於提升自身實力與科技能力。他認為，唯有強化國防與科技發展，才能在動盪的國際局勢中確保安全與生存空間，「沒有實力，只靠吹噓，恐怕無濟於事」。

