國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

國民黨立院黨團今天推出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。用以採購美方已經公布的M109A7自走砲、增購海馬士多管火箭等項目。

國防部深夜回應表示，該項草案所列的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案，係屬向美遞交發價書需求信函之一般軍購案，預算已編列於公務預算，不屬於國防部「不對稱戰力採購特別條例草案」的範圍。

國防部強調，依照對美軍購程序，台美雙方簽署發價書後，美國防部才可啟動與主、次合約商之議約作業，確認最終價款、品項、期程與交運時間。國民黨版草案所列籌購項目，均明列預算金額，可能導致各案項無法依美國防部議約實況調整預算，提高執行風險。

此外，若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力之快速籌建。

同時，若將委製及商購案，排除於特別預算之外，可能因公務預算排擠效應、無法及時籌獲，影響擊殺鏈之完整建構；且排除國防自主、建立非紅供應鏈等攸關作戰韌性之方案，亦將造成戰力罅隙及缺口。

國防部強調，行政院版「不對稱戰力採購特別條例草案」經過2年以上內部評估與研究，並就敵情威脅完成作戰需求，且獲得美政府及國會支持與肯定、具體可行。國防部將於法案確定付委審查後，分別向立法院各黨團及外交國防、財政委員會溝通說明，期待獲得朝野一致支持。