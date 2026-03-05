健康台灣委員會討論藥物韌性 醫界籲建立預警機制

快訊

中央社／ 記者葉素萍、溫貴香台北5日電

總統府健康台灣推動委員會今天討論「藥物韌性整備」，多位醫界代表針對關鍵藥品供應穩定、預警機制與產業政策提出建言，認為在全球供應鏈不穩與地緣政治風險升高的情勢下，台灣應建立更完整的藥物韌性體系，確保醫療體系與民眾用藥安全。

國立台灣大學醫學院附設醫院院長余忠仁指出，政府應建立完整的風險評估與事前因應機制，當藥廠決定停止供應特定藥品時，必須能夠快速找到替代來源，因此相關機制應提前規劃與準備；對於非專利的必要藥品，應確保至少有2家以上廠商可供應，避免過度依賴單一生產管道以降低斷供風險。

中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，基本藥物多用於慢性疾病治療，例如高血壓、高血脂、糖尿病和心臟病等三高與心血管疾病患者，一旦發生供應中斷，將對患者健康造成重大影響。

李貽恒建議，應建立藥品供應監測系統，及早預警供應狀況。健保署在與進口藥商簽約時也應增列相關條款，要求廠商在供應不足時，除通報政府外，也應主動協助在全球尋找其他貨源。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國提出建立「藥品韌性基金」與供貨保障機制的構想，他認為，基金可用於支持罕見藥物與低利潤藥品的供應，透過提高廠商利潤誘因以增加庫存；政府在與藥商簽約時也可設計供貨保證期制度，若達到供貨穩定標準可給予獎勵，未達標則設置相應懲處，並可與鄰近國家合作採購原料藥以分散供應風險。

中華民國醫師公會全國聯合會理事周慶明指出，台灣已進入超高齡社會，加上國際地緣政治情勢變化，慢性病藥品存量的重要性日益提升；他建議政府建立「戰備存藥」制度，同時透過政策鼓勵業者投入關鍵藥品與原料藥研發，並提供綠色通道加速審查以提升國內製藥能力。

台灣原住民醫學學會理事林德文提醒，原鄉地區面臨的藥品供應問題，某種程度上是全台藥品韌性問題縮影。由於市場規模較小，部分藥品因出貨量與利潤過低，廠商往往不願進藥；他以毒蛇血清為例，這類藥品需求量不大且2年需汰換，但卻是不可或缺的救命藥，顯示政府在政策設計上必須兼顧偏鄉與特殊醫療需求。

此外，多位與會醫界人士共同指出，在全球供應鏈重組與醫療需求增加的背景下，建立藥品預警機制、多元供應來源與戰備儲備制度，已成為強化國家醫療韌性的重要課題；政府應透過制度化政策與產業合作，才能確保關鍵藥品在各種情境下都能穩定供應，保障民眾健康與醫療體系運作。

