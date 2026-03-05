回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

郭雅慧以近日中東衝突為例，她說，最近國際局勢的轉變，都可以證明「台灣之盾」的重要性，驗證飛彈防禦和無人機系統的準備都是需要的。

郭雅慧說，給國軍最好的裝備、讓國家有最好的安全保障，是不分藍綠與朝野的共同責任；賴清德總統多次強調投資國防就是投資和平，而台灣面對區域安全挑戰與威權挑釁等威脅是實際存在的，台灣要強化防衛能力要強化國防，這點無庸置疑。

郭雅慧指出，現行來說，政府所提出的行政院版經由國軍在專業及審慎評估國家防衛急迫需要所做的規畫，支持政院版本就是支持專業，就是支持國軍。