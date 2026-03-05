快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

國民黨團今早開黨團大會討論黨版軍購特別條例草案，不過黨籍立委們只有在會議中看到實際版本，外界一直不清楚黨版條例的真實樣貌，不過歷經幾乎一整天的詢問，國民黨團於晚間7時終於公布黨版軍購特別條例草案的完整內容。

據國民黨團提供提案內容，「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」是為台灣國防戰略需求、維持台美關係及穩定台海和平為基礎，建置可強化國軍防衛韌性及不對稱戰力之武器，且考量政府財政、國防安全及配合國家整體經濟發展，以達到提升國軍整體戰力，確保國家安全之目的。

國民黨團說明，美國戰爭部於2025年12月18日公布最新對台軍售方案，總價值約新台幣3500億元；美國國務院核准售台項目包括「M109A7 自走砲系統」、「海馬士遠程精準打擊系統（HIMARS）」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「拖式飛彈」、「海軍標槍反甲飛彈」，以及「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，均為政府對政府程序提出。

據條例內容，第五條也規範上述8案軍購，經記者計算總額為3498億元。國民黨團也表示，依照國防需求、政府財政、經濟發展等，依預算法第83條規定，編列總預算上限為新台幣3800億元，逐年籌獲各類裝備。

國民黨團提到，美國政府未來對於台灣尚未決定之軍售案，項目及具體金額難以確定，為符合預算法及法律明確性，不宜於特別條例中空白立法。為確保國家安全及國防需要，在條例第八條中授權另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」因應。

國民黨團表示，後續美國政府向我國正式發出軍售發價書後，主管機關應於知悉之日起立即研擬「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」草案，函請立法院審議；立法院即召開朝野黨團協商列案排審，從速完成三讀程序。

