美售我M109A7自走砲系統 李文忠：「打昨天非明天戰爭」的武器

聯合報／ 記者洪哲政/台北報導
美國首波出售國軍60輛M109A7自走砲系統。圖／美國陸軍檔案照片

前退輔會副主委李文忠今天表示，欣見明日立法院將「國防特別預算」草案付委。他評論美方同意的3項「千億元級」軍售案時，指陸軍採購的M109A7自走砲系統雖然先進，但性質上卻是一種「在打昨天而非明天戰爭」的武器。

李文忠透過社群表示，為了維護國會監督權及預算紀律，他建議審議時在程序上應遵守三項準則：一為沒有編列特別預算正當性及必要性的項目回歸正常預算；二是美方未完成內部政府程序及國會程序的項目不得動支；三為延遲交付超過一定期限的項目須重報委員會經同意後始得動支。

他同時對美方傳已同意的三項「千億元級」的軍售案評估指出，愛國者3型防空飛彈是最先進的反飛彈系統，台灣之盾的核心，對安定民心士氣至關重要。但一則愛國者反制的是短中程戰術飛彈而非巡弋飛彈、導引火箭砲、無人飛機，這三項都是攻台主要武器。二則愛國者十分昂貴每枚200萬至400萬美元，攔截必須兩枚對一枚，且不論數量如何，很快就消耗殆盡。以後如有增加採購需求，不能不再三思量。

至於M109A7自走砲，李文忠說，此型武器先進高效，佈署於台灣西部丘陵地，具機動性、打擊半渡及搶灘之敵。但單價太昂貴，移動速度不快，如何應付滿天無人機群的圍攻？這與已成軍的M1A2T戰車一樣，都是在打昨天而非明天的戰爭，有待商榷。

對於海馬士多管火箭，李文忠表示，這是最先進的導引火箭，獲得實戰驗證，國軍採購的是射程70公里及300公里火箭，後者可打到對岸，未來應爭取500公里的多彈頭DrSM。

李文忠說，在野黨實質嚴格審查特別預算條例，理所當然，但不宜越徂代庖，逾越立法、行政分際。更重要的是，其版本所展現的專業程度令人搖頭。舉例來說，在野版本將國防部版本兩大亮點：C4ISR、戰場管理、系統整合及強化本土軍工產能，通通跳過，難以理解。再舉例來說，所謂「3500億+N」的版本，貽笑大方，難不成美方每通過一項軍售案，國民黨就提一次特別條例？事實上特別條例通過並非空白授權，未來國防部依此條例編列預算，仍要送立法院逐項審查。

陸近期大幅減少軍機繞台 路透：川習會前營造「和平氛圍」

路透社報導，近數週中國大幅減少空軍在台灣周邊活動，過去一週甚至全無軍機繞飛。原本的日常軍事操演突然收斂，可能意味北京正在...

藍軍購條例雜音中定版 徐巧芯吞了：只適用對美軍購 不排擠民生是共識

國民黨立法院黨團今經由黨團大會討論，確定黨版軍購特別條例3500億+N的版本，但討論過程中不乏雜音。主張匡列8000億的國民黨立委徐巧芯說，會議中還是有共識，大家都認為，數字不是重點、只適用於對外軍購、不排擠到民生預算，最後版本是在智庫提供的版本為基礎上做微調。

軍購先編預算才獲發價書不是笑話 陸軍60架黑鷹就這樣來的

我國對美軍購程序樣態多元，過去確實有對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案的情況，陸軍採購60架UH-60M黑鷹直升機就是一例。

藍軍購條例確定 「3500億＋Ｎ」林沛祥：一直溝通獲得共識

軍購條例版本爭議落幕。國民黨立院黨團今上午召開黨團大會，就軍購條例草案凝聚共識，國民黨團會後也舉行記者會說明，正式立場為「3500億元＋Ｎ」，黨團書記長林沛祥說，會要求每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督。若執行進度嚴重落後，就必須送監察機關調查；至於第二階段軍購，支持之外，只要有明確依據就會積極推動。

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，該黨在需求、程序與美方同意下，將支持軍購案。雖未明言最終金額，但現有美方發價書顯示金額為3500億，黨團大會將進一步討論具體數字。

