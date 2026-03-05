快訊

陸近期大幅減少軍機繞台 路透：川習會前營造「和平氛圍」

中央社／ 台北5日綜合外電報導
圖為美國總統川普（左）及大陸國家領導人習近平（右）。圖／路透社
圖為美國總統川普（左）及大陸國家領導人習近平（右）。圖／路透社

路透社報導，近數週中國大幅減少空軍在台灣周邊活動，過去一週甚至全無軍機繞飛。原本的日常軍事操演突然收斂，可能意味北京正在調整對台施壓策略，於川習會前營造更好氛圍。

報導指出，社團法人安全台灣學會彙整台灣政府數據顯示，中國今年截至目前已派出460架次軍機（包括戰鬥噴射機和無人機）進入台灣的防空識別區，較去年同期減少46.5%。2月偵獲共機190架次，為自從國防部於2022年開始公布詳細每日數據以來單月最低紀錄。

兩位台灣官員指出，中國國家主席習近平近期可能有意收斂顯而易見的施壓手段，以於月底與美國總統川普預期的會談之前營造較佳氛圍。

一位台灣高層安全官員告訴路透社，面對川普，「北京可能試圖營造一種假象：我愛好和平、我正走向和平，所以你們應該停止對台灣軍售。」由於議題敏感，這位官員要求匿名。

中國國防部、國務院台灣事務辦公室都沒有回應置評請求。

根據安全台灣學會副研究員湯廣正，中國自從2月27日以來沒有派遣任何軍機靠近台灣，為共軍這類行動中史無前例的6天平靜期，而伊朗戰爭就在這段期間爆發。

過去短暫暫停通常與颱風或中國節慶有關，與這次較長時間沉寂的情況有所不同。

也有人從持續進行的解放軍反腐整肅行動的角度去解讀。

台灣軍方智庫國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，解放軍指揮體系正在進行調整，很可能影響整體戰備狀態，他認為整肅行動可能是「主要原因」。

不過根據國防部資料，中國海軍和海警活動依然頻繁，顯示北京只是降低具高政治敏感性的空中軍事活動。

另一位高層安全官員表示：「現在沒來，不代表未來不會來，也不排除他們可能正在準備規模更大的行動。我們不應該僅憑幾天內的活動，就推斷北京意圖有任何改變。」

解放軍 中共 北京 美國 川習會

