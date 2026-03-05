快訊

藍軍購條例雜音中定版 徐巧芯吞了：只適用對美軍購 不排擠民生是共識

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團今經由黨團大會討論，確定黨版軍購特別條例3500億+N的版本，但討論過程中不乏雜音。主張匡列8000億的國民黨立委徐巧芯說，會議中還是有共識，大家都認為，數字不是重點、只適用於對外軍購、不排擠到民生預算，最後版本是在智庫提供的版本為基礎上做微調。

國民黨團今早開黨團大會，最後拍板黨版軍購特別條例草案就是「3500億元＋N」，不過不少立委透露，會議中仍有雜音，不少人認為金額還是要再調整，不過最後僅有意見表述，並未進到投票環節。由於徐巧芯先前提出8000億元版本，今天態度如何也引發關注。

徐巧芯指出，其實今天黨團討論的版本就是建立在國民黨智庫的版本上，只是說大家看當中有沒有要微調的地方，黨部及黨團間有很強烈的共識，黨版條例一定要以美方現有的發價書為基礎，後續若有第二批發價書，也可以另立條例，再將金額往上加。

徐巧芯表示，其實會議中還是有三大共識，第一，在黨的原則上思考，並符合對內對外平衡的戰略，數字真的不是關鍵重點；第二，軍購特別條例中只包含對美採購部分，並且以軍購為主，對台採購應回歸一般常規預算；第三，不要排擠到民生預算。

藍軍購條例雜音中定版 徐巧芯吞了：只適用對美軍購 不排擠民生是共識

