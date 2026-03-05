快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／8局上費仔保送上壘仍無功而返！中華隊0：3落後

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購先編預算才獲發價書不是笑話 陸軍60架黑鷹就這樣來的

聯合報／ 記者洪哲政/台北報導
UH-60M直升機。圖／聯合報系資料照
UH-60M直升機。圖／聯合報系資料照

我國對美軍購程序樣態多元，過去確實有對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案的情況，陸軍採購60架UH-60M黑鷹直升機就是一例。

國民黨黨團大會上今將確定黨版軍購特別預算草案，媒體報導引述黨內高層話說，如果美方不同意出售，立法院卻編列預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為沒辦法執行。

但據了解，對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案有前例。陸軍當年採購60架黑鷹直升機案，2007年國防部就已經通過採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，60架UH-60M黑鷹直升機的預算，同年阿帕契案就已經收到美國提供的發價書（LOA），但出售黑鷹直升機案卻遲遲不下來，於是預算連續兩年辦理保留。

2009年台灣發生88風災，在當年聖誕節前夕，美國才提供發價書，同意售台黑鷹直升機。

軍購 美方 國防部

延伸閱讀

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

藍版軍購條例今拍板 反空白授權

徐巧芯倡軍購框8100億…藍高層：美不同意賣 立院編預算是笑話

相關新聞

藍軍購條例確定 「3500億＋Ｎ」林沛祥：一直溝通獲得共識

軍購條例版本爭議落幕。國民黨立院黨團今上午召開黨團大會，就軍購條例草案凝聚共識，國民黨團會後也舉行記者會說明，正式立場為「3500億元＋Ｎ」，黨團書記長林沛祥說，會要求每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督。若執行進度嚴重落後，就必須送監察機關調查；至於第二階段軍購，支持之外，只要有明確依據就會積極推動。

軍購先編預算才獲發價書不是笑話 陸軍60架黑鷹就這樣來的

我國對美軍購程序樣態多元，過去確實有對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案的情況，陸軍採購60架UH-60M黑鷹直升機就是一例。

藍版軍購條例今將拍板 被問支持多少金額？蔣萬安說話了

國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今天確認版本，預計今天提出黨版軍購特別條例草案。台北市長蔣萬安今天被問及支持黨內哪一個版本？蔣萬安再度強調，「厚植國防實力是必要的，且會全力支持，同時也支持必要的合理軍購。

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，該黨在需求、程序與美方同意下，將支持軍購案。雖未明言最終金額，但現有美方發價書顯示金額為3500億，黨團大會將進一步討論具體數字。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

表態挺國民黨版「3500+N」 楊瓊瓔：不為三無軍購背書

針對行政院提出規模達1.25兆元的軍購特別條例草案，國民黨立委楊瓊瓔今表示，國防安全攸關國家存亡，國民黨從不反對軍購，但堅決反對「無規劃、無透明度、無監督」的「三無」軍購。國民黨版主張以務實、透明為核心，初步鎖定已取得美方發價書（LOA）的約3500億元案量，並朝向總規模約9000億元的目標進行戰略優化，確保每一分納稅錢都花在刀口上，真正達成「嚇阻於境外」的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。