軍購先編預算才獲發價書不是笑話 陸軍60架黑鷹就這樣來的

我國對美軍購程序樣態多元，過去確實有對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案的情況，陸軍採購60架UH-60M黑鷹直升機就是一例。

國民黨黨團大會上今將確定黨版軍購特別預算草案，媒體報導引述黨內高層話說，如果美方不同意出售，立法院卻編列預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為沒辦法執行。

但據了解，對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案有前例。陸軍當年採購60架黑鷹直升機案，2007年國防部就已經通過採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，60架UH-60M黑鷹直升機的預算，同年阿帕契案就已經收到美國提供的發價書（LOA），但出售黑鷹直升機案卻遲遲不下來，於是預算連續兩年辦理保留。

2009年台灣發生88風災，在當年聖誕節前夕，美國才提供發價書，同意售台黑鷹直升機。