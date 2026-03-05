快訊

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨5日一早特地召開記者會，對外說明對軍購的基本態度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「國民黨在需求、程序與美方同意的3個條件下，願意支持軍購！」國民黨文傳會主委吳宗憲5日召開記者會，回應外界關注國民黨對美軍購的特別條例版本，但他並未透露最終版本會是多少錢，僅表示目前美方有發價書的部分是3500億。發言人牛煦庭則說，軍購應視美方發價書分期處理，若美國國會通過，我方會儘速審查。

採購需獲美方發價書

國民黨軍購版本在6日前頻傳，從智庫版的3500億+N、立委徐巧芯的8100億與前主席朱立倫系統的9千億都有，為此國民黨5日特別召開記者會，文傳會主委吳宗憲強調，國民黨向來支持對美軍事採購，就是政府之間的FMS，但如今有人希望將並非對美的商購與軍購包裹在一起，逼迫在野黨空白授權，他們無法接受。

因此，吳宗憲表示，國民黨在符合需求、程序與美方同意的3個條件下，願意支持軍購。他進一步說明，對美軍購需要依據國防部10年與5年的兵力與戰力規劃，而作戰系統的採購需要符合建案程序，等到順利完成成軍，結算程序才能夠啟動。最後，採購案須要獲得美方的LOA（發價書），確定美方同意下才能夠同意軍購。

商購、自製應回歸常態

「軍購要回應美方的期待！」發言人牛煦庭指出，否則會讓國際懷疑台灣自我防衛的決心，但美國國會有完整發價程序，而行政院的1.25兆版本，讓外界擔心未來排擠其他財政支出，且在對美軍購夾帶比例不低的商購或國內自製，除了對美軍購以外，其他應該回歸常態預算處理，不能條例說什麼就編什麼。

由於兩人都沒有說具體金額，同時仍有多位藍委表示沒有看到軍購版本，這也讓在場記者追問相關細節。對此，吳宗憲僅回應，10點的黨團大會將討論最終版本，金額的部分黨中央與黨團有達成共識，其中第三個部分，武器採購需要有發價書，目前有發價書的軍購是3500億。

牛煦庭則說，若下一波美方對我軍售有發價書，會以從寬心態審查。綜合判斷下，黨中央有可能還是堅持之前外傳的3500億+N的智庫版，但最終結果為何，有待黨團大會討論。

