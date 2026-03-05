快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團今將開會討論黨版軍購特別條例，黨中央一早先舉行記者會說明立場。國民黨表示，支持已獲美國政府正式發出的發價書項目，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

國民黨文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁與發言人牛煦庭今舉行記者會說明軍購黨版立場。

吳宗憲表示，國民黨一直以來支持政府對政府的軍事採購，國民黨展現保護台海決心，積極爭取與美方對台有效軍售，但希望至少要符合一些條件。包括每項軍購武器設備，必須依據「國防部十年兵力規劃案」與「五年兵力整建案」所提出台海作戰需求，否則容易流於浮濫。

第二，吳宗憲指出，作戰系統採購必須根據台海作戰需求完成的建案程序，包括建案總工程計畫，相關預算和結算程序才能啟動。第三，每項武器採購案必須獲得美國政府正式發出發價書，確定美方同意對台軍售項目、包括規格、價格、交貨程序及付款條件等。

吳宗憲說，國民黨反對的是缺乏保障且有爭議的商業採購，過往弊案的發生，例如拉法葉案、鐽震案，都有人頭公司、佣金的問題，商售制度的程序上必須嚴格把關。今天有人刻意把對美軍售和商售包裹去規避審查，逼全民吞下去。軍售部分國民黨一直以來都是支持，但常發生弊案的商售一定要嚴格審查。

吳宗憲也說，國民黨也要求，對國內軍事採購要回歸年度公務預算辦理；任何財源上限必須在可確定範圍內，院版軍購條例加上後期成本，估計很可能在5兆元，花出去可能會排擠到國內預算，造成國家基礎建設、相關社福支持上會發生排擠，必須加以把關，不能空白授權，讓國家隨便花錢。

牛煦庭表示，國民黨面對軍購案，一定會回應美方期待，通過美國國會正式完整程序，有正式發價的軍購案，若拒絕接受，不免會讓盟友懷疑提升國防的決心。國民黨從來沒反對對美軍購，即使馬政府時期，也有對美軍購，但ＦＭＳ相關模式，該走的程序一定要走。

牛煦庭說，這次院版總額高達1.25兆元，除了未來財政負擔外，對美軍購也夾帶很多商購和國內自製項目，且比例不算低，因為這些爭議，讓預算遲遲無法進入審查程序。商購與國內自製也好，恐沒有達到用特別條例與特別預算的急迫與必要性，要用包裹方式強度關山，形同脅迫在野黨空白授權，作為監督的重要力量，必須有所把關。

牛煦庭說，大家花很多時間研究，結論是，原則上支持政治對政府的對美軍購，且以分期方式處理，若未來美國國會再次正式通過發價程序，國民黨當然願意會從速、從寬的心態來審查，如此既不會偏廢國防戰力提升，也不會造成監督破口。黨團今會召開黨團大會做最後定調，黨中央先開記者會做初步報告。

特別條例 牛煦庭 吳宗憲

延伸閱讀

藍版軍購條例今拍板 反空白授權

趙少康籲軍購藍提折衷版…國民黨：軍購不是喊價 黨版會充分討論

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

相關新聞

藍版軍購條例今將拍板 被問支持多少金額？蔣萬安說話了

國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今天確認版本，預計今天提出黨版軍購特別條例草案。台北市長蔣萬安今天被問及支持黨內哪一個版本？蔣萬安再度強調，「厚植國防實力是必要的，且會全力支持，同時也支持必要的合理軍購。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

表態挺國民黨版「3500+N」 楊瓊瓔：不為三無軍購背書

針對行政院提出規模達1.25兆元的軍購特別條例草案，國民黨立委楊瓊瓔今表示，國防安全攸關國家存亡，國民黨從不反對軍購，但堅決反對「無規劃、無透明度、無監督」的「三無」軍購。國民黨版主張以務實、透明為核心，初步鎖定已取得美方發價書（LOA）的約3500億元案量，並朝向總規模約9000億元的目標進行戰略優化，確保每一分納稅錢都花在刀口上，真正達成「嚇阻於境外」的目標。

影／國民黨表態軍購立場 吳宗憲：不擋軍售嚴審商售

國民黨上午在黨中央召開「軍購條例立場說明記者會」，由文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁和言人牛煦庭主持，吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

國民黨立院黨團今將開會討論黨版軍購特別條例，黨中央一早先舉行記者會說明立場。國民黨表示，支持已獲美國政府正式發出的發價書項目，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

浮塢就是浮船塢。浮船塢，是後勤維修船。它用來修理船艦，先下沉，等要修的船進來了，擺在支撐木墩上，再上浮。左營軍港6號浮塢也是美軍移交的老爺艦，2005年5月不明原因進水，下沉後就坐底港內，浮不起來了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。