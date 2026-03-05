快訊

藍版軍購條例今將拍板 被問支持多少金額？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安今天上午出席南山信義A26新建工程上梁。記者林麗玉／攝影
國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今天確認版本，預計今天提出黨版軍購特別條例草案。台北市長蔣萬安今天被問及支持黨內哪一個版本？蔣萬安再度強調，「厚植國防實力是必要的，且會全力支持，同時也支持必要的合理軍購。

台北市長蔣萬安今天上午出席南山信義A26新建工程上梁，蔣萬安說，他知道今天國民黨立法院黨團要召開黨團大會，所以他希望、也相信黨團會有充分的討論、坦誠的交換意見，做出決策。

媒體追問，哪一個版本數額比較符合看法？支持哪一個？蔣萬安說，要尊重黨團的意見，他也希望，黨團內部大家今天黨團大會一定會有好的討論、充分的交換意見，坦誠表達各界的意見。

不跟進育兒減少工時及營養午餐政策 侯友宜話中有話在喊冤

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦行動治理座談時表示，去年財劃法通過後，新北市的人均預算是全國最少，若像員工要減少一小時上班托嬰，市府拿錢來補貼，但喊一個口號新北市就要78億，「新北市哪有這麼錢?」營養午餐最少46億元，市長要做的事情，不是單一社會福利。

表態挺國民黨版「3500+N」 楊瓊瓔：不為三無軍購背書

針對行政院提出規模達1.25兆元的軍購特別條例草案，國民黨立委楊瓊瓔今表示，國防安全攸關國家存亡，國民黨從不反對軍購，但堅決反對「無規劃、無透明度、無監督」的「三無」軍購。國民黨版主張以務實、透明為核心，初步鎖定已取得美方發價書（LOA）的約3500億元案量，並朝向總規模約9000億元的目標進行戰略優化，確保每一分納稅錢都花在刀口上，真正達成「嚇阻於境外」的目標。

影／國民黨表態軍購立場 吳宗憲：不擋軍售嚴審商售

國民黨上午在黨中央召開「軍購條例立場說明記者會」，由文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁和言人牛煦庭主持，吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

國民黨立院黨團今將開會討論黨版軍購特別條例，黨中央一早先舉行記者會說明立場。國民黨表示，支持已獲美國政府正式發出的發價書項目，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

浮塢就是浮船塢。浮船塢，是後勤維修船。它用來修理船艦，先下沉，等要修的船進來了，擺在支撐木墩上，再上浮。左營軍港6號浮塢也是美軍移交的老爺艦，2005年5月不明原因進水，下沉後就坐底港內，浮不起來了。

