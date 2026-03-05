快訊

共軍無人機闖東沙領空 美國會機構：試探台交戰規則

中央社／ 記者鍾佑貞華盛頓4日專電

共軍無人機1月闖東沙島領空。美國國會轄下的獨立委員會今天指出，分析家認為這是在試探台灣交戰規則。委員會並示警，解放軍對台空中行動出現質變，從騷擾升級為直接侵犯領空，並採取空前的電子欺敵模式。

美中經濟與安全審查委員會（US-China Economicand Security Review Commission, USCC）是美國國會設立的獨立機構，今天上午發布觀察報告指出，近幾週來，中國加大對台灣使用軍用無人機力度。

報告舉例，近期出現侵犯領空事件，以及運用複雜答詢機訊號進行欺敵（transponder spoofing）的行動。分析人士認為，這些作為是在為可能爆發的衝突情境進行演練。

答詢機是一種無線電或雷達裝置，接收到指定訊號後會發出自身的無線電訊號，主要用於探測、辨識和定位目標。

報告指出，1月17日，一架解放軍WZ-9「飛龍」偵察無人機進入台灣實際控制的南海東沙島上空，停留約4分鐘。報告並引述華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的分析稱，這可能是數十年來首次確定的中國解放軍侵犯台灣領空事件。

USCC表示，這架無人機的飛行高度超出東沙島防空系統的偵測範圍，直到台灣透過國際廣播頻道發出警告後才折返。分析家認為，這次入侵是刻意利用東沙防禦薄弱、且距離台灣本島超過400公里的偏遠位置，藉此試探台灣的交戰規則。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員廖彥棻（Kitsch Liao）指出，北京現在可以反覆進行這類飛行，藉由一再闖入台灣這一帶空域而未受懲罰，提高任何反制措施的風險。

此外，路透社2月26日公布的調查顯示，自去年8月以來，一架中國「翼龍2」軍用無人機至少在南海上空飛行23次，期間多次發送假答詢機訊號，偽裝成多個「身份」，包括遭制裁的白俄羅斯貨機以及英國空軍「颱風」（Typhoon）戰機等。

USCC報告指出，這架無人機自海南一座軍民兩用機場起飛，飛行路線靠近中國潛艦基地，並朝台灣與菲律賓之間的巴士海峽飛行。航班追蹤網站Flightradar24證實，這種欺敵模式前所未見。

報告評估，這一連串事態發展意味解放軍空中作戰方式出現質變，從過去的灰色地帶巡弋與騷擾，轉向直接侵犯領空並運用電子欺敵戰術，意在削弱對手的態勢感知。

路透社引述專家指出，答詢機欺敵行動於潛在衝突爆發初期格外關鍵，即便飛機識別短暫混亂，也可能拖延盟軍反應時間。

報告同時關注台美對等貿易協定的後續發展。內容指出，台灣的立法院必須審查並批准協定，協定才能生效，但相關程序預料將面臨黨派攻防。

在美國最高法院裁定總統川普不得援引「國際緊急經濟權力法」（International Emergency EconomicPowers Act）祭出全球性關稅後，在立法院中占多數席次的在野陣營已呼籲台灣重新談判協定條款。

報告指出，國民黨先前曾批評談判過程欠缺透明，並對台灣國內半導體產業「空洞化」表達憂慮，認為台美對等貿易協定恐削弱「矽盾」。賴清德總統政府及民進黨則主張，台灣應遵守已談妥的條款，並指出若無這項協定，台灣對美出口中多達76％可能面臨第232條關稅的影響。

依據美國1962年「貿易擴張法」（Trade ExpansionAct）第232條，總統得以國家安全為由，對進口商品加徵關稅，且稅率與適用期間都未設上限。

