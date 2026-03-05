聽新聞
國防戰略未提台灣 美國防次長：聚焦實力非修辭

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾三日批評川普政府的二○二六國防戰略沒提到台灣，恐讓外界誤認美國減弱對台灣民主的支持，美國國防部政策次長柯伯吉表示，川普政府的風格是強壯、清晰但低調，聚焦在達成美軍和盟友實際的軍事備戰實力，更專注在達成目標，而非著重在做出重大的修辭聲明。

柯伯吉並拿前任總統拜登與川普做比較表示，拜登在很多方面很高調，但在建立實際嚇阻能力上比川普做得少。

聯邦參院軍事委員會三日針對二○二六國防戰略舉行聽證會，威克爾質疑，國防戰略中只提到第一島鏈，沒有提到台灣，可能讓外界誤解。

柯伯吉則提到，川普政府去年通過大規模對台軍售，是川普政府的紀錄中很重要的一部分；沒有人能懷疑國防部致力於支持總統在「國家安全戰略」中的方向，也就是在第一島鏈上建立阻絕任何侵犯的能力。

柯伯吉表示，提供台灣防禦性武器，同時反對透過暴力或脅迫的方式來改變現況，是美國過去近半世紀以來的立場，而國防部的政策與此一致。

