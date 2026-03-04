快訊

民進黨：鄭麗文稱台灣不必選邊站 模糊台灣面對的真實威脅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨表示，國民黨主席鄭麗文稱台灣不必選邊站，模糊台灣面對的真實威脅。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，國民黨主席鄭麗文稱台灣不必選邊站，模糊台灣面對的真實威脅。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨主席鄭麗文投書重申「九二共識」，並稱台灣不必選邊站，這種說法就是在模糊台灣面對的真實威脅，全面配合中共的政治框架與統戰話術。

韓瑩指出，鄭麗文宣稱「台灣不必選邊站」，但她上任國民黨主席以來的論述和作為，卻一直選擇站在中共那一邊，不僅對中共當局持續對台軍事威嚇、外交打壓、統戰滲透的作為視而不見，還主導國民黨在立法院阻擋特別軍購預算、台美貿易協議等不符合中共政治目標的法案，現在表面上說「不選邊」，實際上卻是選擇站在中共那邊，更是想要轉移焦點，繼續拖延攸關台灣國家安全的重要法案。

韓瑩說，鄭麗文再度強調以「九二共識」作為兩岸交流的基礎，但國民黨對「九二共識」的詮釋，從早期的「一中各表」，到馬習會時的「只有一中、沒有各表」，再到鄭麗文回覆習近平賀電的「各表一中」，甚至是國民黨副主席蕭旭岑主張的「一國兩區」，已經公然變調成中共的「一國兩制」，把吞併台灣的政治前提包裝成交流基礎，無法為台灣帶來尊嚴與安全，只會掏空台灣的主權與民主。

韓瑩表示，台灣自始至終就是站在自由、民主、人權與法治這一邊，站在守護主權與人民權利的國家利益這一邊，這是符合台灣人民理念與現實利益的自主選擇，將自我防衛說成挑釁，把民主合作說成選邊站，並不能帶來和平，這些話術都是選擇跟中共站在一起，在替北京威脅台灣找藉口，為解除台灣武裝找理由。

馬習會 兩岸交流 蕭旭岑 鄭麗文 九二共識

徐巧芯倡軍購框8100億…藍高層：美不同意賣 立院編預算是笑話

國民黨擬明日黨團大會上確定黨版軍購特別預算草案，立委徐巧芯今說她還沒看到智庫提出的黨中央版本、資深媒體人趙少康主張，軍購預算匡8100億，先通過美方已提出的發價書3500億，並凍結其他。對此，黨內高層說，如果美方不同意賣，立法院卻編了預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為是沒辦法執行。

籲國民黨軍購版本別「各吹各的調」 王鴻薇：打個電話很難嗎？

國民黨版軍購特別條例將出爐，國民黨立委王鴻薇透露，這段期間聽到很多種版本，也是因為AIT確實有跟前主席們、縣市長們去溝通，但希望大家不要「各吹各的調」，這樣對國民黨很傷，打個電話有很難嗎？她會支持一個大家協調好的共同版本。

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨主席鄭麗文投書重申「九二共識」，並稱台灣不必選邊站，這種說法就是在模糊台灣面對的真實威脅，全面配合中共的政治框架與統戰話術。

盧秀燕3月11日訪美 前駐美代表李大維祝福：下周美國行成功

台中市長盧秀燕預計下周三（11日）訪美，盧秀燕今出席大大數位基金會舉辦的「大大攜手讓愛永續」捐血活動，前駐美代表、大大數位基金會榮譽董事長李大維致詞時預祝她「下周美國之行順利成功」，盧秀燕在李大維致詞後，起身微笑致意；至於對美關稅、對美軍購等政治議題，盧秀燕未回應。

國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

國民黨版國防特別條例草案究竟會選擇哪個版本，國民黨立法院黨團明天上午將召開黨團大會討論。國民黨立委羅智強今天表示，黨團與...

部隊鍋EP259｜新加坡航空展看點 從大廠獨攬到繁星點點

window.location.href="https://vip.udn.com/vip/story/122244/9358582?from=udn-category";

