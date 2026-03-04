盧秀燕3月11日訪美 前駐美代表李大維祝福：下周美國行成功

台中市長盧秀燕預計下周三（11日）訪美，盧秀燕今出席大大數位基金會舉辦的「大大攜手讓愛永續」捐血活動，前駐美代表、大大數位基金會榮譽董事長李大維致詞時預祝她「下周美國之行順利成功」，盧秀燕在李大維致詞後，起身微笑致意；至於對美關稅、對美軍購等政治議題，盧秀燕未回應。

「大大攜手讓愛永續」7縣市捐血家年華巡迴活動今天上午10時在台中市府前廣場起跑，現場還停放二輛捐血車，吸引市府員工、聯聚建設員工等市民排隊等候捐血。

台中捐血中心統計，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，統計今天上午7時30分，總庫存量僅剩4.7天，屬於偏低狀態（正常庫存量為7到10天），其中又以O型血剩3.6天急缺用血，其次為A型血4.4天偏低、B型血6.1天偏低、AB型血8.3天正常。

今天包括盧秀燕，以及爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔都到場參與起跑儀式。

江啟臣致詞時說，台中及台北目前最缺O、A型血，並現場民調「誰是O型血？誰是A型血？」只見台下盧秀燕、立委楊瓊瓔等眾人紛紛秒舉手，互動熱絡。

李大維致詞說，「大大攜手讓愛永續」7縣市捐血家年華巡迴活動今年邁入第3年，目標是募集1.5萬袋鮮血，大大數位基金會也捐贈200萬元供給台中市文教基金會，盼為台中文化教育力注入新動能。

李大維也當場感謝台中市府團隊帶動市民捐血，並祝福盧秀燕下周美國之行順利成功。李大維致詞後，盧秀燕經江啟臣引介，起身向李大維微笑致意。