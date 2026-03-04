快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

籲國民黨軍購版本別「各吹各的調」 王鴻薇：打個電話很難嗎？

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨版軍購特別條例將出爐，國民黨立委王鴻薇透露，這段期間聽到很多種版本，也是因為AIT確實有跟前主席們、縣市長們去溝通，但希望大家不要「各吹各的調」，這樣對國民黨很傷，打個電話有很難嗎？她會支持一個大家協調好的共同版本。

國民黨預計明天提出黨版軍購特別預算草案版本，不過現在究竟內容會是如何仍眾說紛紜，甚至不少黨籍立委都還沒看過，引發討論。王鴻薇今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，也回應相關議題。

王鴻薇指出，國民黨內部及外界都好像說國民黨出現分歧，有些人說國民黨立法院黨團支持8000、9000億元的版本，也有說支持3500億元的版本；國民黨是該負責任的面對軍購特別條例，但不能因此讓國民黨自亂陣腳。

王鴻薇表示，現在大家的確提出不同方向，包含桃園市議員凌濤發文等，因為美國在台協會（AIT）這段時間確實有跟國民黨前主席們、重要縣市長們「通通都有去溝通」。不過她也拜託大家，不要因為有不同意見就「一人一把號、各吹各的調」，這樣放話對國民黨很傷，大家彼此也有電話及通訊軟體，打個電話有很困難嗎？

王鴻薇還說，國民黨提出版本後，不代表該法案不能修正，「絕對可以修正」，過程中本來就可以提修正動議，看要哪種金額，或是要看美國發價書再決定等；大家擔心的是，不要讓美國認為國民黨在擋軍購預算，甚至是反美，「美國有發價書的部分就通通都列入，通通都給。」

不過，王鴻薇也憂心，國防特別預算是該把關，過去有太多例子，給了美國錢卻都沒有到貨，尤其最近美伊戰爭、川習會等，變數太多。她也感嘆，昨天有立委私下詢問她，她也是「各個版本通通沒有看過」，「可是我們是不是當事人？我們是當事人好嘛。」

還是期待最終版本是一個不要讓內部打架的版本，大家要能充分溝通，不要去堅持哪個版本，如果大家都覺得自己最重要的話，難道一個黨團要弄出好幾個版本？那立委到底要支持哪一個版本？「我會支持一個大家協調好、共同推出的版本。」

國民黨立委王鴻薇（左）今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／廣播節目「千秋萬事」提供
國民黨立委王鴻薇（左）今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／廣播節目「千秋萬事」提供

美國 特別條例 AIT 軍購 王鴻薇

延伸閱讀

徐巧芯倡軍購框8100億…藍高層：美不同意賣 立院編預算是笑話

國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

軍購條例 藍明敲定黨版草案

相關新聞

徐巧芯倡軍購框8100億…藍高層：美不同意賣 立院編預算是笑話

國民黨擬明日黨團大會上確定黨版軍購特別預算草案，立委徐巧芯今說她還沒看到智庫提出的黨中央版本、資深媒體人趙少康主張，軍購預算匡8100億，先通過美方已提出的發價書3500億，並凍結其他。對此，黨內高層說，如果美方不同意賣，立法院卻編了預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為是沒辦法執行。

籲國民黨軍購版本別「各吹各的調」 王鴻薇：打個電話很難嗎？

國民黨版軍購特別條例將出爐，國民黨立委王鴻薇透露，這段期間聽到很多種版本，也是因為AIT確實有跟前主席們、縣市長們去溝通，但希望大家不要「各吹各的調」，這樣對國民黨很傷，打個電話有很難嗎？她會支持一個大家協調好的共同版本。

國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

國民黨版國防特別條例草案究竟會選擇哪個版本，國民黨立法院黨團明天上午將召開黨團大會討論。國民黨立委羅智強今天表示，黨團與...

部隊鍋EP259｜新加坡航空展看點 從大廠獨攬到繁星點點

window.location.href="https://vip.udn.com/vip/story/122244/9358582?from=udn-category";

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

國民黨預計明天提出黨版軍購特別預算草案版本。立委徐巧芯今表示，至今還沒看到智庫提出的黨中央版本，但她認為原則上，對美採購可列特別預算，國內採購應回歸常規預算，以利監督，同時不應排擠社福等預算。中廣前董事長趙少康則說，可以匡列8100億元，先通過美方已提出發價書的3500億元，並凍結其他等待情勢後續變化。

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

美方聲聲催，1.25兆軍購特別條例仍卡關，在立法院原地踏步，民眾黨已提出4千億元版本，最大在野黨國民黨的態度動見觀瞻，但藍營內部意見分歧，朱立倫、盧秀燕、趙少康等黨內重要意見領袖都各有看法，由於立法院朝野協商先前已達成共識，周五將放行政院版付委，民眾黨版也併案審查，國民黨團明天將正式提出藍營版本，黨主席鄭麗文主導協調出最終版端上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。