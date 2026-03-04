籲國民黨軍購版本別「各吹各的調」 王鴻薇：打個電話很難嗎？

國民黨版軍購特別條例將出爐，國民黨立委王鴻薇透露，這段期間聽到很多種版本，也是因為AIT確實有跟前主席們、縣市長們去溝通，但希望大家不要「各吹各的調」，這樣對國民黨很傷，打個電話有很難嗎？她會支持一個大家協調好的共同版本。

國民黨預計明天提出黨版軍購特別預算草案版本，不過現在究竟內容會是如何仍眾說紛紜，甚至不少黨籍立委都還沒看過，引發討論。王鴻薇今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，也回應相關議題。

王鴻薇指出，國民黨內部及外界都好像說國民黨出現分歧，有些人說國民黨立法院黨團支持8000、9000億元的版本，也有說支持3500億元的版本；國民黨是該負責任的面對軍購特別條例，但不能因此讓國民黨自亂陣腳。

王鴻薇表示，現在大家的確提出不同方向，包含桃園市議員凌濤發文等，因為美國在台協會（AIT）這段時間確實有跟國民黨前主席們、重要縣市長們「通通都有去溝通」。不過她也拜託大家，不要因為有不同意見就「一人一把號、各吹各的調」，這樣放話對國民黨很傷，大家彼此也有電話及通訊軟體，打個電話有很困難嗎？

王鴻薇還說，國民黨提出版本後，不代表該法案不能修正，「絕對可以修正」，過程中本來就可以提修正動議，看要哪種金額，或是要看美國發價書再決定等；大家擔心的是，不要讓美國認為國民黨在擋軍購預算，甚至是反美，「美國有發價書的部分就通通都列入，通通都給。」

不過，王鴻薇也憂心，國防特別預算是該把關，過去有太多例子，給了美國錢卻都沒有到貨，尤其最近美伊戰爭、川習會等，變數太多。她也感嘆，昨天有立委私下詢問她，她也是「各個版本通通沒有看過」，「可是我們是不是當事人？我們是當事人好嘛。」

還是期待最終版本是一個不要讓內部打架的版本，大家要能充分溝通，不要去堅持哪個版本，如果大家都覺得自己最重要的話，難道一個黨團要弄出好幾個版本？那立委到底要支持哪一個版本？「我會支持一個大家協調好、共同推出的版本。」