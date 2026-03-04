快訊

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

徐巧芯倡軍購框8100億…藍高層：美不同意賣 立院編預算是笑話

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
國民黨版軍購特別條例預計明天經由立院黨團討論後正式提出。圖／聯合報系資料照片
國民黨版軍購特別條例預計明天經由立院黨團討論後正式提出。圖／聯合報系資料照片

國民黨擬明日黨團大會上確定黨版軍購特別預算草案，立委徐巧芯今說她還沒看到智庫提出的黨中央版本、資深媒體人趙少康主張，軍購預算匡8100億，先通過美方已提出的發價書3500億，並凍結其他。對此，黨內高層說，如果美方不同意賣，立法院卻編了預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為是沒辦法執行。

國民黨版軍購特別條例草案黨內意見分歧，究竟會提出智庫3500億元+N版本，還是國民黨立委徐巧芯版的8100億元，又或桃園市議員凌濤提出的9000億元，引發熱議。趙少康今辦軍購特別預算該怎麼審戰鬥藍專題研討會，主張先匡8100元院並通過美方已提出的發價書3500億元，凍結其他等待情勢後續變化。

黨內高層指出，軍購特別預算是黨的重大政策，黨內作業很慎重，包括邀請專業學者、曾參與對美軍購的退役軍方人士，花很多時間，因此直到昨日下午才定稿，但徐巧芯說沒看到黨版，可能是因為還沒拿到才誤會，而軍購案真的很複雜，無法只看這武器有沒有或美方賣不賣，所以才會堅持一定要有美國發價書。

該人士說，如果對美軍購沒有發價書，軍購要多少錢？跟美方談的情況怎麼樣，沒有人知道。美方同不同意賣才是最重要的，如果美方不同意賣，現在立法院編了這些預算，或通過特別預算也是一個笑話，是沒有辦法執行的。

趙少康 發價書 美方 徐巧芯 軍購

延伸閱讀

國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

相關新聞

徐巧芯倡軍購框8100億…藍高層：美不同意賣 立院編預算是笑話

國民黨擬明日黨團大會上確定黨版軍購特別預算草案，立委徐巧芯今說她還沒看到智庫提出的黨中央版本、資深媒體人趙少康主張，軍購預算匡8100億，先通過美方已提出的發價書3500億，並凍結其他。對此，黨內高層說，如果美方不同意賣，立法院卻編了預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為是沒辦法執行。

籲國民黨軍購版本別「各吹各的調」 王鴻薇：打個電話很難嗎？

國民黨版軍購特別條例將出爐，國民黨立委王鴻薇透露，這段期間聽到很多種版本，也是因為AIT確實有跟前主席們、縣市長們去溝通，但希望大家不要「各吹各的調」，這樣對國民黨很傷，打個電話有很難嗎？她會支持一個大家協調好的共同版本。

國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

國民黨版國防特別條例草案究竟會選擇哪個版本，國民黨立法院黨團明天上午將召開黨團大會討論。國民黨立委羅智強今天表示，黨團與...

部隊鍋EP259｜新加坡航空展看點 從大廠獨攬到繁星點點

window.location.href="https://vip.udn.com/vip/story/122244/9358582?from=udn-category";

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

國民黨預計明天提出黨版軍購特別預算草案版本。立委徐巧芯今表示，至今還沒看到智庫提出的黨中央版本，但她認為原則上，對美採購可列特別預算，國內採購應回歸常規預算，以利監督，同時不應排擠社福等預算。中廣前董事長趙少康則說，可以匡列8100億元，先通過美方已提出發價書的3500億元，並凍結其他等待情勢後續變化。

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

美方聲聲催，1.25兆軍購特別條例仍卡關，在立法院原地踏步，民眾黨已提出4千億元版本，最大在野黨國民黨的態度動見觀瞻，但藍營內部意見分歧，朱立倫、盧秀燕、趙少康等黨內重要意見領袖都各有看法，由於立法院朝野協商先前已達成共識，周五將放行政院版付委，民眾黨版也併案審查，國民黨團明天將正式提出藍營版本，黨主席鄭麗文主導協調出最終版端上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。