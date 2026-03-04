徐巧芯倡軍購框8100億…藍高層：美不同意賣 立院編預算是笑話

國民黨擬明日黨團大會上確定黨版軍購特別預算草案，立委徐巧芯今說她還沒看到智庫提出的黨中央版本、資深媒體人趙少康主張，軍購預算匡8100億，先通過美方已提出的發價書3500億，並凍結其他。對此，黨內高層說，如果美方不同意賣，立法院卻編了預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為是沒辦法執行。

國民黨版軍購特別條例草案黨內意見分歧，究竟會提出智庫3500億元+N版本，還是國民黨立委徐巧芯版的8100億元，又或桃園市議員凌濤提出的9000億元，引發熱議。趙少康今辦軍購特別預算該怎麼審戰鬥藍專題研討會，主張先匡8100元院並通過美方已提出的發價書3500億元，凍結其他等待情勢後續變化。

黨內高層指出，軍購特別預算是黨的重大政策，黨內作業很慎重，包括邀請專業學者、曾參與對美軍購的退役軍方人士，花很多時間，因此直到昨日下午才定稿，但徐巧芯說沒看到黨版，可能是因為還沒拿到才誤會，而軍購案真的很複雜，無法只看這武器有沒有或美方賣不賣，所以才會堅持一定要有美國發價書。

該人士說，如果對美軍購沒有發價書，軍購要多少錢？跟美方談的情況怎麼樣，沒有人知道。美方同不同意賣才是最重要的，如果美方不同意賣，現在立法院編了這些預算，或通過特別預算也是一個笑話，是沒有辦法執行的。