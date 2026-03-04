國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

國民黨版國防特別條例草案究竟會選擇哪個版本，國民黨立法院黨團明天上午將召開黨團大會討論。國民黨立委羅智強今天表示，黨團與黨中央持續密切溝通，所有的決定都會透過黨團、黨中央與社會充分溝通後，做出最合宜的決定。

立法院2月24日開議，朝野黨團協商後，同意行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項中，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

立法院程序委員會昨天開會，排定6日至10日的院會議程，經表決，將本次議程草案提報院會處理，而議事日程草案中有包含行政院所提8年新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。

由於日前朝野協商結論決定，尚未提出的國防特別條例草案請於5日以前提出，方便6日院會時處理。目前民眾黨團已提出匡列新台幣4000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，而行政院版8年1.25兆元的國防特別條例草案也將在6日院會時付委，外界關注國民黨團的版本何時出爐。

有關國民黨版的國防特別條例草案，目前共傳多個方向，一是擬列入去年底美方宣布總額111億540萬美元的8項對台軍售案，預算規模匡列新台幣3500億元；但也有部分國民黨立委認為，應將預算規模匡列8000億元，因應下一波可能的200億美元對台軍售案。如國民黨立委徐巧芯就提出匡列8100億元的版本。

而前國民黨主席朱立倫子弟兵、前國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤昨天則主張，國民黨應提出目標9000億元的國防特別條例草案，保障國家安全、確保穩定交貨，才是務實軍購。

根據媒體報導指出，國民黨版國防特別條例將匡列「3500億元+N」，也就是支持目前已經獲得美方發價書的3500億元軍購，未來美方再提出新發價書的軍售，也同意另立新條例處理。

國民黨團人士指出，黨版國防特別條例草案確切要匡列多少預算額度，要經過黨團大會討論後才能確定，國民黨團將於明天上午在立法院召開黨團大會討論此事，也不排除在會後召開記者會，對外說明黨版國防特別條例草案的內容。

國民黨立委羅智強上午在立法院受訪時表示，有關黨版國防特別條例草案，黨團與黨中央持續密切溝通，明天黨團大會將進一步交換意見；所有決定都會透過黨團、黨中央與社會充分溝通後，做出最合宜的決定。