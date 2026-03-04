快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
中廣前董事長趙少康舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。國民黨立法委員徐巧芯出席。記者林伯東／攝影
中廣前董事長趙少康舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。國民黨立法委員徐巧芯出席。記者林伯東／攝影

國民黨預計明天提出黨版軍購特別預算草案版本。立委徐巧芯今表示，至今還沒看到智庫提出的黨中央版本，但她認為原則上，對美採購可列特別預算，國內採購應回歸常規預算，以利監督，同時不應排擠社福等預算。中廣前董事長趙少康則說，可以匡列8100億元，先通過美方已提出發價書的3500億元，並凍結其他等待情勢後續變化。

賴政府提出1.25兆元不對稱軍購特別條例預計將在周五付委，國民黨預計周四才要提出黨版草案，不過究竟是智庫規劃的「3500億元+N」？或是國民黨立委徐巧芯版的8100億元或桃園市議員凌濤提出的9000億元？引發各方討論。趙少康今天舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。

徐巧芯在會中指出，國民黨先前一直反對行政院版草案，主因是國防部始終沒有和立委溝通；其次1.25兆元預算中有很多國內採購項目，萬一對美採購的項目因川習會或其他變動影響，導致發價書取消或不賣了，就可能直接挪用為對國內採購，因此國民黨要自提版本。

她強調，政院版特別條例的內容不明確，他認為對美採購可以列特別預算，但國內採購應該回歸常規預算才能有效具體監督，先前才發生過裝潢商可得標炸藥、子彈等採購等案例，很多的弊端也是在商售模式中發生，若列在特別預算中會增加監督的難度。

因此，她認為原則上就是對美採購可列特別預算，國內採購應該回歸常規預算，同時也不應排擠到其他社福文教預算。對於美方採購的內容也可隨國際情勢變化而再調整。

徐巧芯指出，美方已經同意並發出發價書的第一波軍售約3000到3500億元，FMS軍售模式沒有懲罰條款，但不代表政府不能和美方討論，她舉例，F-16V研發過程，可以從希臘、巴林回饋入帳21億元，這是馬政府任內的國際談判結果，因此政府有責任對美方做出更好的討論。同時針對在野擔憂的延遲交貨應該如何處置？應該可以在軍售過程中提出具體的要求，可以在審查法案以附帶決議和主決議方式進行。

徐巧芯坦言，立院黨團明天才要討論黨版草案，她至今還沒看到智庫提出的版本，不了解智庫版本的內容。她也說，美方已經提出發價書的3000多億元軍售中，具體的交貨等期程目前都是空白，國防部有責任說清楚時程規劃，釐清後的審查才會更順利。

趙少康主張，國民黨版提出3500+N，徐巧心則提出8100億元版本，他建議可以採取折衷：匡列8100億元，先通過3500億元然後凍結尚未同意出售的項目。

不過對於徐巧芯說尚未看到智庫草案版本，趙少康驚呼「太誇張了！」他強調智庫不能取代黨團，黨內重要立委都還沒看到草案，太不可思議。

趙少康 F-16V 軍購特別預算 特別條例

延伸閱讀

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

軍購條例 藍明敲定黨版草案

院版軍購列入議程 國民黨版仍未確定

相關新聞

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

國民黨版軍購特別條例預計明天經由立院黨團討論後正式提出。有國民黨高層表示，國民黨除支持目前已經獲得發價書的3500億元軍購，未來美方再提出新發價書的軍售，也同意另立新條例處理；但這位高層也說，為避免拉法葉案、鐽震案重演，國民黨堅決反對具有爭議及缺乏保障的商業採購，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

國民黨預計明天提出黨版軍購特別預算草案版本。立委徐巧芯今表示，至今還沒看到智庫提出的黨中央版本，但她認為原則上，對美採購可列特別預算，國內採購應回歸常規預算，以利監督，同時不應排擠社福等預算。中廣前董事長趙少康則說，可以匡列8100億元，先通過美方已提出發價書的3500億元，並凍結其他等待情勢後續變化。

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

美方聲聲催，1.25兆軍購特別條例仍卡關，在立法院原地踏步，民眾黨已提出4千億元版本，最大在野黨國民黨的態度動見觀瞻，但藍營內部意見分歧，朱立倫、盧秀燕、趙少康等黨內重要意見領袖都各有看法，由於立法院朝野協商先前已達成共識，周五將放行政院版付委，民眾黨版也併案審查，國民黨團明天將正式提出藍營版本，黨主席鄭麗文主導協調出最終版端上檯面。

部隊鍋EP259｜新加坡航空展看點 從大廠獨攬到繁星點點

window.location.href="https://vip.udn.com/vip/story/122244/9358582?from=udn-category";

藍軍購條例版本分歧？ 侯友宜：期待更嚴謹也更有效率

國民黨版本的軍購特別條例預計本周五付委審查，但外界傳出國民黨內部版本分歧，有3500億及8100億兩個版本。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，不論是哪一個版本，強化國防都應以整體戰略需求為最大考量，同時必須經過專業檢驗與社會監督，期待審查過程能夠更嚴謹且更有效率。

台通過國防特別預算重不重要？柯伯吉：盟友須盡責

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）3日表示，美國對台的政策沒有改變，並稱拜登政府雖然在很多方面更為高調，但川普政府在實際嚇阻上做得更多；針對台灣通過國防特別預算的重要性，柯伯吉則說，如果美國的盟友夥伴預期美國有協防的可能，那他們要盡到責任，指他們採取行動來自我防衛是至關重要的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。