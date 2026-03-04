籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

國民黨預計明天提出黨版軍購特別預算草案版本。立委徐巧芯今表示，至今還沒看到智庫提出的黨中央版本，但她認為原則上，對美採購可列特別預算，國內採購應回歸常規預算，以利監督，同時不應排擠社福等預算。中廣前董事長趙少康則說，可以匡列8100億元，先通過美方已提出發價書的3500億元，並凍結其他等待情勢後續變化。

賴政府提出1.25兆元不對稱軍購特別條例預計將在周五付委，國民黨預計周四才要提出黨版草案，不過究竟是智庫規劃的「3500億元+N」？或是國民黨立委徐巧芯版的8100億元或桃園市議員凌濤提出的9000億元？引發各方討論。趙少康今天舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。

徐巧芯在會中指出，國民黨先前一直反對行政院版草案，主因是國防部始終沒有和立委溝通；其次1.25兆元預算中有很多國內採購項目，萬一對美採購的項目因川習會或其他變動影響，導致發價書取消或不賣了，就可能直接挪用為對國內採購，因此國民黨要自提版本。

她強調，政院版特別條例的內容不明確，他認為對美採購可以列特別預算，但國內採購應該回歸常規預算才能有效具體監督，先前才發生過裝潢商可得標炸藥、子彈等採購等案例，很多的弊端也是在商售模式中發生，若列在特別預算中會增加監督的難度。

因此，她認為原則上就是對美採購可列特別預算，國內採購應該回歸常規預算，同時也不應排擠到其他社福文教預算。對於美方採購的內容也可隨國際情勢變化而再調整。

徐巧芯指出，美方已經同意並發出發價書的第一波軍售約3000到3500億元，FMS軍售模式沒有懲罰條款，但不代表政府不能和美方討論，她舉例，F-16V研發過程，可以從希臘、巴林回饋入帳21億元，這是馬政府任內的國際談判結果，因此政府有責任對美方做出更好的討論。同時針對在野擔憂的延遲交貨應該如何處置？應該可以在軍售過程中提出具體的要求，可以在審查法案以附帶決議和主決議方式進行。

徐巧芯坦言，立院黨團明天才要討論黨版草案，她至今還沒看到智庫提出的版本，不了解智庫版本的內容。她也說，美方已經提出發價書的3000多億元軍售中，具體的交貨等期程目前都是空白，國防部有責任說清楚時程規劃，釐清後的審查才會更順利。

趙少康主張，國民黨版提出3500+N，徐巧心則提出8100億元版本，他建議可以採取折衷：匡列8100億元，先通過3500億元然後凍結尚未同意出售的項目。

不過對於徐巧芯說尚未看到智庫草案版本，趙少康驚呼「太誇張了！」他強調智庫不能取代黨團，黨內重要立委都還沒看到草案，太不可思議。