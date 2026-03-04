幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

快訊

聯合報／ 記者陳洛薇／台北報導
國民黨主席鄭麗文定調黨版軍購條例不設預算上限，以「3500億元+N」及3前提。圖／本報資料照片
美方聲聲催，1.25兆軍購特別條例仍卡關，在立法院原地踏步，民眾黨已提出4千億元版本，最大在野黨國民黨的態度動見觀瞻，但藍營內部意見分歧，朱立倫、盧秀燕、趙少康等黨內重要意見領袖都各有看法，由於立法院朝野協商先前已達成共識，周五將放行政院版付委，民眾黨版也併案審查，國民黨團明天將正式提出藍營版本，黨主席鄭麗文主導協調出最終版端上檯面。

針對軍購特別條例，美國在台協會AIT處長谷立言積極穿梭拜訪朝野及政壇領袖，力挺台灣對美軍購並強調「自由非免費，盟友須自助」，美國會議員也多次喊話，讓朝野都感受美方的「高度期待」，在野黨肩負為民把關監督政府預算與強化國家防衛戰力，以及平衡穩定美中台關係的多重考量下，黨內亟須凝聚共識，但各山頭意見不一，難以整合。

國民黨立委徐巧芯提出8千億元版本，前黨主席朱立倫近日出手主張應以9千億元為目標，即將訪美的台中市長盧秀燕日前夜宴藍委雖避談個人想法，但子弟兵藍委羅廷瑋會後透露美方意見應該是9千億元。黨內對於對美軍購意見分歧，也突顯對美、對陸的路線歧異。戰鬥藍精神領袖趙少康今天召開軍購條例研討會力挺徐巧芯版本，他會前喊話鄭麗文表示「鄭習會」重點是「能為台灣要到什麼？」如果能讓中共總書記習近平承諾「放棄台獨就不打台灣」就成功了 ; 如果沒辦法幫台灣爭取有利條件，不如不去。

立法院周五議程預定將政院版交付委員會審查的期程已定，壓縮國民黨提出黨團版本的整合時間，國民黨主席鄭麗文主導，前天指示智庫執行長張顯耀接手處理，鄭麗文背後的藍營大老近日頻頻喊話助攻，讓黨版方向逐漸清晰。力挺鄭麗文的藍營大老楊建綱近日透過臉書對軍購發表看法，強調國民黨不只支持國防軍購，更要追求符合國家的最高利益與真正需求的軍購，軍購重點不是買多少，而是買得對不對，軍購不能敷衍，武器要新要好，目前台灣除部分防空、反艦飛彈具先進水準，整體武器世代處於三代至三代半，與第一島鏈主要國家水準存在25至30年的明顯落差，若軍購內容無法與日韓等第一島鏈成員形成協同防衛，僅採購零散火力系統敷衍搪塞，無法形成整體防禦縱深，戰略意義就會大打折扣。

楊建綱強調，國防建設預算可以沒有上限，但國會審查程序不能沒有底線，要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，有報價書的，國會依法審查，沒報價書的，暫緩審議，不存在8千億、9千億的自我設定，有文件、有內容、有報價，才能審查，金額根本不是問題核心，程序合法與戰略合理才是核心，軍購審查是國會監督責任，不是無條件背書，也拒絕空白支票。

對照國民黨浮出水面的版本方向，對軍購預算無上限，明定「3500億+N」，堅持3前提，要求符合台海作戰需求、有正式報價書完成建案程序、美方同意出售三大要件。

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

國民黨版軍購特別條例預計明天經由立院黨團討論後正式提出。有國民黨高層表示，國民黨除支持目前已經獲得發價書的3500億元軍購，未來美方再提出新發價書的軍售，也同意另立新條例處理；但這位高層也說，為避免拉法葉案、鐽震案重演，國民黨堅決反對具有爭議及缺乏保障的商業採購，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

美方聲聲催，1.25兆軍購特別條例仍卡關，在立法院原地踏步，民眾黨已提出4千億元版本，最大在野黨國民黨的態度動見觀瞻，但藍營內部意見分歧，朱立倫、盧秀燕、趙少康等黨內重要意見領袖都各有看法，由於立法院朝野協商先前已達成共識，周五將放行政院版付委，民眾黨版也併案審查，國民黨團明天將正式提出藍營版本，黨主席鄭麗文主導協調出最終版端上檯面。

