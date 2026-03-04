獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨版軍購特別條例預計明天經由立院黨團討論後正式提出。有國民黨高層表示，國民黨除支持目前已經獲得發價書的3500億元軍購，未來美方再提出新發價書的軍售，也同意另立新條例處理；但這位高層也說，為避免拉法葉案、鐽震案重演，國民黨堅決反對具有爭議及缺乏保障的商業採購，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

這位國民黨高層說，依照政院版軍購特別條例，初期投入1.25兆的預算規模，但按軍事採購後續還有人員訓練、後勤維護零組件及性能提升等業務維持費，將高達原採購支出的2.5到3倍，整起軍購總規模將高達至少4到5兆元。國民黨更憂心，這筆史上最大金額軍購案，恐衝擊法定舉債上限，賴政府必須說明財源從何而來？

這位國民黨高層說，國民黨也堅持，武器裝備採購都必須依據國防部「十年兵力規劃案」及「五年兵力整建計畫」所提出的台海作戰需求，完成含總工作計劃的「建案程序」，軍購案才能順利成軍戰備，預算和結算程序也才能推動完成。

這位國民黨高層說，國民黨也要求，武器裝備採購案都必須獲得美國政府正式發出的發價書，確定美方同意出售的規格、價格、交貨期程及付款條件等，國民黨堅決反對目前賴政府1.25兆賴政府空白授權的版本。

這位國民黨高層表示，拉法葉案因牽扯巨額佣金爭議，引發外界不少疑慮，更嚴重損害國家利益。此外，2008年的鐽震案，更是當時執政的民進黨政府企圖利用秘密成立的軍火公司，規避政府法定採購監管程序承攬對外軍購；被在野揭發後，時任國防部長李天羽還為此請辭下台負責。

這位國民黨高層說，這也就是國民黨為何堅持軍購要以獲得美方發價書為前提，也就是美方提供相關報價與細節後，再行審議。這位藍營高層說，軍購預算不容非急需商購項目，因此對於金額不透明、無後續維修保障、缺乏保障的軍事商購，國民黨將不予支持。

