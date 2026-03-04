藍軍購條例版本分歧？ 侯友宜：期待更嚴謹也更有效率

國民黨版本的軍購特別條例預計本周五付委審查，但外界傳出國民黨內部版本分歧，有3500億及8100億兩個版本。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，不論是哪一個版本，強化國防都應以整體戰略需求為最大考量，同時必須經過專業檢驗與社會監督，期待審查過程能夠更嚴謹且更有效率。

面對媒體詢問，國民黨版本軍購特別條例本周五將付委審查，外界傳出黨內有8100億及3500億兩個版本，加上行政院版本，侯友宜支持哪個版本。侯友宜回應，強化國防是國家重要課題，不管哪一個版本，最重要的是要符合整體戰略需求。

侯友宜指出，國防預算涉及國家安全與整體防衛戰略，因此在編列與審查過程中，應透過專業評估與制度化檢驗，同時接受社會監督，同時強調希望在審查過程中，能「更嚴謹更快速」。