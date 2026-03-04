快訊

藍軍購條例版本分歧？ 侯友宜：期待更嚴謹也更有效率

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市長侯友宜今針對軍購特別條例表示，不管哪個版本，都要以整體戰略需求為最大考量。記者張策／攝影
國民黨版本的軍購特別條例預計本周五付委審查，但外界傳出國民黨內部版本分歧，有3500億及8100億兩個版本。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，不論是哪一個版本，強化國防都應以整體戰略需求為最大考量，同時必須經過專業檢驗與社會監督，期待審查過程能夠更嚴謹且更有效率。

面對媒體詢問，國民黨版本軍購特別條例本周五將付委審查，外界傳出黨內有8100億及3500億兩個版本，加上行政院版本，侯友宜支持哪個版本。侯友宜回應，強化國防是國家重要課題，不管哪一個版本，最重要的是要符合整體戰略需求。

侯友宜指出，國防預算涉及國家安全與整體防衛戰略，因此在編列與審查過程中，應透過專業評估與制度化檢驗，同時接受社會監督，同時強調希望在審查過程中，能「更嚴謹更快速」。

侯友宜 新北 國防預算 國家安全

國民黨版本的軍購特別條例預計本周五付委審查，但外界傳出國民黨內部版本分歧，有3500億及8100億兩個版本。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，不論是哪一個版本，強化國防都應以整體戰略需求為最大考量，同時必須經過專業檢驗與社會監督，期待審查過程能夠更嚴謹且更有效率。

台通過國防特別預算重不重要？柯伯吉：盟友須盡責

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）3日表示，美國對台的政策沒有改變，並稱拜登政府雖然在很多方面更為高調，但川普政府在實際嚇阻上做得更多；針對台灣通過國防特別預算的重要性，柯伯吉則說，如果美國的盟友夥伴預期美國有協防的可能，那他們要盡到責任，指他們採取行動來自我防衛是至關重要的。

軍購條例 藍明敲定黨版草案

立法院朝野黨團協商已獲共識，本周五院會將讓朝野三個版本軍購特別條例草案一讀付委，但國民黨對於軍購條例草案出現分歧，在黨中央提出「新台幣三五○○億元加Ｎ」預算規模的版本之後，國民黨前主席朱立倫子弟兵凌濤昨表態推動九千億元版本，並確保穩定交貨；國民黨將在明天召開立院黨團大會討論敲定，送出黨版草案。

被酸「黨版軍購喬不攏」 國民黨：民進黨別把國防當流量工具

行政院版軍購特別條例草案周五可望付委審查，國民黨版預計本周提出。對於民進黨指「國民黨版軍購喬不攏？鄭麗文一人綁架全黨！」國民黨表示，國防安全不是政論節目，更不是政治口水戰，國民黨立院黨團近日內將正式公布黨版內容，屆時版本清楚、條文完整，民進黨不必急著自導自演。

台中役男人數逾萬人 最受歡迎慰問品「漢堡加可樂套餐」原因曝

台中市每年役男人數超過1萬人，台中市長盧秀燕今天表示，幾乎每梯次她都會到成功嶺新訓中心探視，經過役男票選最受歡迎的慰問品...

列入報告事項 軍購條例三草案周五再處理

歷經藍白黨團10度阻擋，行政院版本、總規模8年1.25兆元的國防特別預算條例草案，今天終於在立法院程序委員會通過議事日程草案，將提報院會並擬交付外交及國防、財政委員會審查，且與民眾黨版軍購特別條例併案處理。

