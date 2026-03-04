台通過國防特別預算重不重要？柯伯吉：盟友須盡責

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）3日表示，美國對台的政策沒有改變，並稱拜登政府雖然在很多方面更為高調，但川普政府在實際嚇阻上做得更多；針對台灣通過國防特別預算的重要性，柯伯吉則說，如果美國的盟友夥伴預期美國有協防的可能，那他們要盡到責任，指他們採取行動來自我防衛是至關重要的。

美國聯邦參議院軍事委員會3日針對美國新版的國防戰略（National Defense Strategy）舉行聽證會，共和黨參議員班克斯（Jim Banks）先是詢問柯伯吉，美國對台軍售會如何強化台灣能力，在阻絕任務中協助美軍？柯伯吉回答說，台灣的問題非常敏感，並指出，新版的國防戰略非常清楚，美國不會改變，也不企圖在任何方面改變政策。

柯伯吉表示，提供台灣防禦性武器，同時反對透過暴力或脅迫的方式來改變現況是美國過去近半個世紀以來的立場，而國防部的政策與此是一致的；柯伯吉也提到說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，指新版的國防戰略，以及川普政府的作風更專注在達成目標。

柯伯吉並拿前任總統拜登與川普做比較，他表示，拜登在很多方面很高調，但在建立實際嚇阻能力上比川普做得少。

班克斯則追問說台灣通過國防特別預算的重要性？柯伯吉回答說，由於其敏感度和機密性，他不會特別討論到台灣議題，但廣泛來說，如果盟友夥伴預期得到美國協防，必須盡到他們的責任；柯伯吉說，如果美國的盟友夥伴預期美國有協防的可能，那他們採取行動來自我防衛是至關重要的。