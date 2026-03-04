聽新聞
台通過國防特別預算重不重要？柯伯吉：盟友須盡責

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）。記者陳熙文／攝影
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）3日表示，美國對台的政策沒有改變，並稱拜登政府雖然在很多方面更為高調，但川普政府在實際嚇阻上做得更多；針對台灣通過國防特別預算的重要性，柯伯吉則說，如果美國的盟友夥伴預期美國有協防的可能，那他們要盡到責任，指他們採取行動來自我防衛是至關重要的。

美國聯邦參議院軍事委員會3日針對美國新版的國防戰略（National Defense Strategy）舉行聽證會，共和黨參議員班克斯（Jim Banks）先是詢問柯伯吉，美國對台軍售會如何強化台灣能力，在阻絕任務中協助美軍？柯伯吉回答說，台灣的問題非常敏感，並指出，新版的國防戰略非常清楚，美國不會改變，也不企圖在任何方面改變政策。

柯伯吉表示，提供台灣防禦性武器，同時反對透過暴力或脅迫的方式來改變現況是美國過去近半個世紀以來的立場，而國防部的政策與此是一致的；柯伯吉也提到說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，指新版的國防戰略，以及川普政府的作風更專注在達成目標。

柯伯吉並拿前任總統拜登與川普做比較，他表示，拜登在很多方面很高調，但在建立實際嚇阻能力上比川普做得少。

班克斯則追問說台灣通過國防特別預算的重要性？柯伯吉回答說，由於其敏感度和機密性，他不會特別討論到台灣議題，但廣泛來說，如果盟友夥伴預期得到美國協防，必須盡到他們的責任；柯伯吉說，如果美國的盟友夥伴預期美國有協防的可能，那他們採取行動來自我防衛是至關重要的。

共和黨 國防特別預算 盟友

軍購條例 藍明敲定黨版草案

立法院朝野黨團協商已獲共識，本周五院會將讓朝野三個版本軍購特別條例草案一讀付委，但國民黨對於軍購條例草案出現分歧，在黨中央提出「新台幣三五○○億元加Ｎ」預算規模的版本之後，國民黨前主席朱立倫子弟兵凌濤昨表態推動九千億元版本，並確保穩定交貨；國民黨將在明天召開立院黨團大會討論敲定，送出黨版草案。

被酸「黨版軍購喬不攏」 國民黨：民進黨別把國防當流量工具

行政院版軍購特別條例草案周五可望付委審查，國民黨版預計本周提出。對於民進黨指「國民黨版軍購喬不攏？鄭麗文一人綁架全黨！」國民黨表示，國防安全不是政論節目，更不是政治口水戰，國民黨立院黨團近日內將正式公布黨版內容，屆時版本清楚、條文完整，民進黨不必急著自導自演。

台中役男人數逾萬人 最受歡迎慰問品「漢堡加可樂套餐」原因曝

台中市每年役男人數超過1萬人，台中市長盧秀燕今天表示，幾乎每梯次她都會到成功嶺新訓中心探視，經過役男票選最受歡迎的慰問品...

列入報告事項 軍購條例三草案周五再處理

歷經藍白黨團10度阻擋，行政院版本、總規模8年1.25兆元的國防特別預算條例草案，今天終於在立法院程序委員會通過議事日程草案，將提報院會並擬交付外交及國防、財政委員會審查，且與民眾黨版軍購特別條例併案處理。

院版軍購列入議程 國民黨版仍未確定

政院版軍購條例確定列在議程上！立法院3日的程序委員會上，確定按照上週黨團協商結論，將行政院版《國防特別條例》列上6日院會的議事錄報告事項。但議程上並沒有國民黨版，而國民黨之前曾承諾會在6日院會前送入議

