被酸「黨版軍購喬不攏」 國民黨：民進黨別把國防當流量工具

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
行政院版的1.25兆國防特別預算條例，立法院程序委員會今通過議事日程草案提報院會處理，預計將交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨版軍購特別條例併案審查。記者胡經周／攝影
行政院版軍購特別條例草案周五可望付委審查，國民黨版預計本周提出。對於民進黨指「國民黨版軍購喬不攏？鄭麗文一人綁架全黨！」國民黨表示，國防安全不是政論節目，更不是政治口水戰，國民黨立院黨團近日內將正式公布黨版內容，屆時版本清楚、條文完整，民進黨不必急著自導自演。

國民黨表示，「軍購不是喊價比賽。國防不是政治標籤。成熟軍售，我們支持。」真正負責任的態度，是確保軍購程序完備、戰力建構符合整體戰略規畫，而不是以情緒動員取代專業討論；如果民進黨只會用政治語言簡化國安議題，把國防當成操作工具的，恐怕不是在野黨。

對於外界指「版本不同」的說法，國民黨表示，民主政黨本來就有討論與整合過程，最終形成制度化、負責任的版本，這正是政黨政治成熟的象徵；國民黨立法院黨團近日內將公布條例草案，條文公開透明，接受社會檢視。

國民黨指出，「國家安全需要理性與專業，而不是標籤與嘲諷。」作為曾長期執政的政黨，歷經多次重大軍事採購與建軍規畫，對於對美軍售程序、政府對政府協商機制以及履約風險控管，都有完整實務經驗。

從建案形成、戰略評估、到交付監督，每一個環節都必須審慎推進，確保軍購真正轉化為戰力，而非停留在帳面數字。國民黨有經驗、有能力，也有責任，為國家提出最符合實際軍事需求的方案。

國民黨重申，支持強化國防，支持合理軍購，更支持以制度與專業為基礎推動國家安全建設；未來提出的黨版條例，將在符合國家整體防衛需求的前提下，兼顧程序正當性與履約保障機制，提出有效、可執行、可監督的方案，確保每一分預算都能轉化為真正的防衛能力。

國民黨 民進黨 鄭麗文 軍購 特別條例

