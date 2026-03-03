快訊

台中役男人數逾萬人 最受歡迎慰問品「漢堡加可樂套餐」原因曝

中央社／ 台中3日電
台中役男票選最受歡迎的慰問品是「漢堡加可樂」，還有入營禮迷彩電子錶。圖／取自台中市府官網
台中市每年役男人數超過1萬人，台中市長盧秀燕今天表示，幾乎每梯次她都會到成功嶺新訓中心探視，經過役男票選最受歡迎的慰問品是「漢堡加可樂」，還有入營禮迷彩電子錶。

台中市民政局長吳世瑋今天在市政會議中進行「全方位役政服務．做役男的溫暖靠山」專案報告表示，台中市每年役男人數超過1萬人，為全國第2大服務量能的城市，市府役政服務不只高效率，還多了一份溫度。

吳世瑋指出，市府全國首創「新兵樂－兵役體位區分查詢系統」以圖像化方式呈現法規資訊，並提供體位試算功能，上線至今瀏覽人次突破463萬；「徵兵處理進度流程查詢系統」則讓役男可隨時透過手機掌握徵兵進度，查詢人次已逾86萬。

盧秀燕表示，役男入營後生活型態轉變巨大，因此除疫情期間受限外，她幾乎每梯次都親自前往成功嶺新訓中心探視，自民國108年至115年間已慰問36場次、關懷超過1萬名役男。

經過役男學長票選推薦最受歡迎的慰問品是「漢堡加可樂套餐」。盧秀燕分享，不少役男笑說，從家中自由飲食轉為團體伙食後，這份熟悉的味道就是最大的鼓勵；甚至在疫情期間她無法親訪時，還打趣說「市長不來沒關係，漢堡可樂要記得來」，成為役政服務中的溫馨插曲。

另外，市府為役男準備的入營禮「迷彩電子錶」，依陸、海、空軍設計不同款式，自108年迄今已贈出超過7.5萬只。盧秀燕發現，這款電子錶很受役男喜愛，連洗澡都戴著，也有役男根據電子錶認出同是台中人，還有不少役男退伍後仍持續配戴，成為台中人的「信物」，延續那段軍旅歲月的共同記憶。

台中役男票選最受歡迎的慰問品是「漢堡加可樂」，還有入營禮迷彩電子錶。圖／取自台中市府官網
役男 盧秀燕 漢堡 台中

相關新聞

列入報告事項 軍購條例三草案周五再處理

歷經藍白黨團10度阻擋，行政院版本、總規模8年1.25兆元的國防特別預算條例草案，今天終於在立法院程序委員會通過議事日程草案，將提報院會並擬交付外交及國防、財政委員會審查，且與民眾黨版軍購特別條例併案處理。

立院程委會未確認議程 朝野軍購條例三草案周五院會再處理

立法院於2月24日開議，立法院長韓國瑜當天主持朝野協商，做出結論為各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨立院黨團版的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項。立法院程序委員會今午討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。

國民黨因軍購陷路線之爭 朱立倫系出手：應以9000億為目標

國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，今針對軍購特別條例議題發表看法，並表態，拒絕民進黨1.25兆元版本空白授權，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。

藍版軍購條例懲罰機制擬列附帶決議 卓揆：罰國安還是台灣人民？

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版擬以「3500億＋N」為規模提出，並納履約進度、懲罰條款。行政院長卓榮泰指出，國家安全不能打折與殺價，更不該有任何處罰，「到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？」

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

蔣經國在政府遷台初期的日記當中，留下了一個台灣版本的毛蔣鬥爭秘錄，毛人鳳與蔣經國的權力鬥爭。

