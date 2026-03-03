台中役男人數逾萬人 最受歡迎慰問品「漢堡加可樂套餐」原因曝

台中市每年役男人數超過1萬人，台中市長盧秀燕今天表示，幾乎每梯次她都會到成功嶺新訓中心探視，經過役男票選最受歡迎的慰問品是「漢堡加可樂」，還有入營禮迷彩電子錶。

台中市民政局長吳世瑋今天在市政會議中進行「全方位役政服務．做役男的溫暖靠山」專案報告表示，台中市每年役男人數超過1萬人，為全國第2大服務量能的城市，市府役政服務不只高效率，還多了一份溫度。

吳世瑋指出，市府全國首創「新兵樂－兵役體位區分查詢系統」以圖像化方式呈現法規資訊，並提供體位試算功能，上線至今瀏覽人次突破463萬；「徵兵處理進度流程查詢系統」則讓役男可隨時透過手機掌握徵兵進度，查詢人次已逾86萬。

盧秀燕表示，役男入營後生活型態轉變巨大，因此除疫情期間受限外，她幾乎每梯次都親自前往成功嶺新訓中心探視，自民國108年至115年間已慰問36場次、關懷超過1萬名役男。

經過役男學長票選推薦最受歡迎的慰問品是「漢堡加可樂套餐」。盧秀燕分享，不少役男笑說，從家中自由飲食轉為團體伙食後，這份熟悉的味道就是最大的鼓勵；甚至在疫情期間她無法親訪時，還打趣說「市長不來沒關係，漢堡可樂要記得來」，成為役政服務中的溫馨插曲。

另外，市府為役男準備的入營禮「迷彩電子錶」，依陸、海、空軍設計不同款式，自108年迄今已贈出超過7.5萬只。盧秀燕發現，這款電子錶很受役男喜愛，連洗澡都戴著，也有役男根據電子錶認出同是台中人，還有不少役男退伍後仍持續配戴，成為台中人的「信物」，延續那段軍旅歲月的共同記憶。