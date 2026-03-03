快訊

立院程委會未確認議程 朝野軍購條例三草案周五院會再處理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
根據立法院於2月24日朝野協商結論，各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨立院黨團版的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項。立法院程序委員會今午討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。記者屈彥辰／攝影

立法院於2月24日開議，立法院長韓國瑜當天主持朝野協商，做出結論為各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨立院黨團版的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項。立法院程序委員會今午討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元的軍購特別條例草案送立院審議，但在野黨要求軍人加須編入總預算，雙方陷入僵局，審議擱置至今。

對美軍購有三項美方發價書草案有效期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案或生變。美國37位跨黨派議員年前致函立法院呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於2月16日除夕以共同聲明回應，積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別條例預算將是最優先審議的議案。

而立法院2月24日開議後，韓國瑜宣布休息協商。當時做出結論，各黨團同意將行政院版軍購特別條例草案、民眾黨軍購特別條例草案，列入3月6日院會議程報告事項，交付外交及國防、財政兩委員會審查，均不提出復議。

立法院程序委員會今日開會，討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。據了解，國民黨團本周四也將開黨團大會，確認軍購特別條例草案最終版本，於本周五院會同時付委審查。

江啟臣 朝野協商 特別條例

立法院於2月24日開議，立法院長韓國瑜當天主持朝野協商，做出結論為各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨立院黨團版的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項。立法院程序委員會今午討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。

國民黨因軍購陷路線之爭 朱立倫系出手：應以9000億為目標

國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，今針對軍購特別條例議題發表看法，並表態，拒絕民進黨1.25兆元版本空白授權，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。

藍版軍購條例懲罰機制擬列附帶決議 卓揆：罰國安還是台灣人民？

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版擬以「3500億＋N」為規模提出，並納履約進度、懲罰條款。行政院長卓榮泰指出，國家安全不能打折與殺價，更不該有任何處罰，「到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？」

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

蔣經國在政府遷台初期的日記當中，留下了一個台灣版本的毛蔣鬥爭秘錄，毛人鳳與蔣經國的權力鬥爭。

軍購條例藍版懲罰機制擬不入法 以附帶決議處理

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版何時出爐，備受關注。國民黨人士表示，國民黨立場明確，要確保台灣軍售是在合理透明且保證的前提下進行，經過立院黨團討論後，預計近兩天就會拍板。

透露盧秀燕夜宴藍青壯派立委聚焦軍購 羅廷瑋曝：美方希望9000億元

國民黨版軍購特別條例草案可望本周定案，不過最終版本仍未知，國民黨立委羅廷瑋透露，黨內的確有不同版本，而美方希望的金額應是9000億元；台中市長盧秀燕近日在跟黨內青壯派立委會面時，大家都表達支持但也要強力監督，希望在不失國防需求下，又能與美方有默契。

