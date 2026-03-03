立院程委會未確認議程 朝野軍購條例三草案周五院會再處理

立法院於2月24日開議，立法院長韓國瑜當天主持朝野協商，做出結論為各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨立院黨團版的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項。立法院程序委員會今午討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元的軍購特別條例草案送立院審議，但在野黨要求軍人加須編入總預算，雙方陷入僵局，審議擱置至今。

對美軍購有三項美方發價書草案有效期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案或生變。美國37位跨黨派議員年前致函立法院呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於2月16日除夕以共同聲明回應，積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別條例預算將是最優先審議的議案。

而立法院2月24日開議後，韓國瑜宣布休息協商。當時做出結論，各黨團同意將行政院版軍購特別條例草案、民眾黨軍購特別條例草案，列入3月6日院會議程報告事項，交付外交及國防、財政兩委員會審查，均不提出復議。

立法院程序委員會今日開會，討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。據了解，國民黨團本周四也將開黨團大會，確認軍購特別條例草案最終版本，於本周五院會同時付委審查。