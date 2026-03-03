聽新聞
院版軍購列入議程 國民黨版仍未確定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院3日程序委員會上，政院版軍購確定會在議程上，但國民黨版多少錢仍不確定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
政院版軍購條例確定列在議程上！立法院3日的程序委員會上，確定按照上週黨團協商結論，將行政院版《國防特別條例》列上6日院會的議事錄報告事項。但議程上並沒有國民黨版，而國民黨之前曾承諾會在6日院會前送入議事處，目前至少有3個版本在討論：金額分別是3500億、8100億與9000億。

6日前才會定案

立法院3日的程序委員會上，確定按照上週黨團協商結論，將行政院版《國防特別條例》列上6日院會的議事錄報告事項，因此院版特別條例將會在6日付委審查。相比與上個會期劍拔弩張的氣氛，本次程序委員會由於剛開始，氣氛顯得相當輕鬆。

根據議事慣例，由於國民黨與民眾黨否決民進黨確定議程草案的提案，因此本次程序委員會沒有確定議程，但目前的草案中第26案有行政院版的《國防特別條例》，而國民黨的案子會在6日的院會前送入。

智庫有懲罰條款

至於國民黨版到底會編列多少預算，要待5日的黨團大會後，甚至是6日院會當天可能才會較明朗。目前有以下幾個版本：黨中央與智庫的3500億、國民黨立委徐巧芯等立委據傳提出8100億的版本，還有被視為前主席朱立倫的子弟兵、前國民黨智庫副執行長凌濤提出的9千億，國民黨內部對於特別條例的額度，依舊在激辯中。

國民黨智庫、國家政策研究基金會近日向部分國民黨立委提供「支持軍購、嚴審商購」的國民黨國防特別預算說帖，支持美方已提總額3500億元的既定軍購案。若美方後續正式提出新軍購項目，依循政府對政府標準程序後，國民黨會隨即提出對應版本，並且會在其中制定懲罰條款。

額外6千億買裝備

但凌濤認為，從軍事專業角度出發，目前台灣亟需補強的武器系統還包括E-2D空中預警機、MH-60R反潛直升機、增購PAC-3 MSE，以及全面更新國軍指揮中樞的C5ISR系統等，同時應積極向美方爭取AGM-158 JASSM-ER遙攻飛彈、AGM-158C LRASM長程反艦飛彈、海馬士遠程PrSM飛彈、先進無人機等裝備。

「這些武器配置正是台灣目前最欠缺的遠距制海、縱深打擊、立體反潛、精準火力覆蓋、戰時指揮韌性」，凌濤指出，結合台美日聯合作戰圖像整合等關鍵能力，加計美方已批准的3000億軍售，至少仍需再編列約6000億對美採購。

