伊朗中國軍備未奏效 國防院學者：美中軍力差距大

中央社／ 台北3日電

美國與以色列對伊朗發動攻擊，伊朗的中國軍備未能發揮防禦。國防院學者林超倫分析，美以情報奏效，加上中伊合作「重攻輕守」，且中國裝備整合產生落差，使得伊軍形同散沙，若將中國軍力和美國對比，雙方仍存在非常漫長的差距。

國防安全研究院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫昨天以「伊朗為何無法有效抵禦美以聯軍」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

林超倫表示，中國與伊朗的軍事合作近年已從單純的硬體裝備，轉化為情報監偵與戰略物資供應的軟硬體兼備型態，中國於去年夏季陸續提供伊朗HQ-16與HQ-17AE等防空飛彈系統，並提供自殺式無人機，中伊雙方也針對CM-302反艦飛彈，以及DF-17高超音速滑翔飛彈展開採購談判。

林超倫指出，中伊建構被西方稱為「中國之眼，伊朗之拳」的混合殺傷鏈（Hybrid Kill Chain），中國透過衛星為伊朗提供全天候、高解析度的光學、雷達與信號情報（SIGINT），伊朗的飛彈系統也從GPS轉為中國「北斗三號」軍用訊號，期盼提升打擊精度與抗干擾能力。

針對中國提供的裝備與技術支援未能在美以攻擊的防禦奏效，林超倫提到，為情報滲透與戰術突襲的絕對優勢，中伊合作具備「重攻輕守」、關鍵裝備尚未到位與系統整合產生落差等3項因素。

對於中伊合作重攻輕守，林超倫說明，中國提供的太空監偵與北斗導航，都是強化伊朗尋找敵目標，對以色列與美國的中東基地發動打擊，無法自動轉化為抵禦匿蹤戰機與精準武器的防禦效能，且中伊談判的反艦飛彈與已交付的無人機，無法攔截戰機與空對地彈藥。

至於關鍵裝備尚未到位與系統整合產生落差，林超倫解釋，能發揮戰略威懾作用的武器系統如CM-302反艦飛彈、DF-17高超音速滑翔飛彈尚在磋商階段，中國提供的防空系統與相關後勤，面對美以聯軍長期演練，具備強大電子戰和匿蹤突防優勢的空中打擊編隊，在缺乏現代防空預警雷達網和聯合防空指管體系的支撐下，難以構成有效攔截火網。

林超倫談及，美以聯軍展現戰場態勢感知（Situational Awareness）能力，結合強大的電子作戰系統，成功對伊朗實施防空與火力制壓，伊朗雖然自中國引進防空系統與衛星情監偵等軟硬體，但未有良好的系統整合，因此在面對美軍強大的電戰制壓與態勢整合，無法發揮防禦之效，而缺乏良好整合的軍備，在實戰環境下形同散沙。

林超倫強調，雖然美以攻擊伊朗仍在初步階段，但可以看出，即便近年中國輸出軍事技術，試圖在區域衝突發揮影響力，但將中國的軍事實力直接與美國進行對比，「雙方之間仍然存在著一段非常漫長的差距」，涵蓋實戰經驗、系統整合、尖端科技研發與戰場態勢感知能力的全面性落差，是導致伊朗即使依賴中國裝備奧援與技術合作，仍然無招架之力的根本原因。

以色列 北斗三號 國防院

相關新聞

立院程委會未確認議程 朝野軍購條例三草案周五院會再處理

立法院於2月24日開議，立法院長韓國瑜當天主持朝野協商，做出結論為各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨立院黨團版的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項。立法院程序委員會今午討論6日、10日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。

國民黨因軍購陷路線之爭 朱立倫系出手：應以9000億為目標

國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，今針對軍購特別條例議題發表看法，並表態，拒絕民進黨1.25兆元版本空白授權，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。

藍版軍購條例懲罰機制擬列附帶決議 卓揆：罰國安還是台灣人民？

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版擬以「3500億＋N」為規模提出，並納履約進度、懲罰條款。行政院長卓榮泰指出，國家安全不能打折與殺價，更不該有任何處罰，「到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？」

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

蔣經國在政府遷台初期的日記當中，留下了一個台灣版本的毛蔣鬥爭秘錄，毛人鳳與蔣經國的權力鬥爭。

軍購條例藍版懲罰機制擬不入法 以附帶決議處理

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版何時出爐，備受關注。國民黨人士表示，國民黨立場明確，要確保台灣軍售是在合理透明且保證的前提下進行，經過立院黨團討論後，預計近兩天就會拍板。

透露盧秀燕夜宴藍青壯派立委聚焦軍購 羅廷瑋曝：美方希望9000億元

國民黨版軍購特別條例草案可望本周定案，不過最終版本仍未知，國民黨立委羅廷瑋透露，黨內的確有不同版本，而美方希望的金額應是9000億元；台中市長盧秀燕近日在跟黨內青壯派立委會面時，大家都表達支持但也要強力監督，希望在不失國防需求下，又能與美方有默契。

