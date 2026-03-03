伊朗中國軍備未奏效 國防院學者：美中軍力差距大

美國與以色列對伊朗發動攻擊，伊朗的中國軍備未能發揮防禦。國防院學者林超倫分析，美以情報奏效，加上中伊合作「重攻輕守」，且中國裝備整合產生落差，使得伊軍形同散沙，若將中國軍力和美國對比，雙方仍存在非常漫長的差距。

國防安全研究院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫昨天以「伊朗為何無法有效抵禦美以聯軍」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

林超倫表示，中國與伊朗的軍事合作近年已從單純的硬體裝備，轉化為情報監偵與戰略物資供應的軟硬體兼備型態，中國於去年夏季陸續提供伊朗HQ-16與HQ-17AE等防空飛彈系統，並提供自殺式無人機，中伊雙方也針對CM-302反艦飛彈，以及DF-17高超音速滑翔飛彈展開採購談判。

林超倫指出，中伊建構被西方稱為「中國之眼，伊朗之拳」的混合殺傷鏈（Hybrid Kill Chain），中國透過衛星為伊朗提供全天候、高解析度的光學、雷達與信號情報（SIGINT），伊朗的飛彈系統也從GPS轉為中國「北斗三號」軍用訊號，期盼提升打擊精度與抗干擾能力。

針對中國提供的裝備與技術支援未能在美以攻擊的防禦奏效，林超倫提到，為情報滲透與戰術突襲的絕對優勢，中伊合作具備「重攻輕守」、關鍵裝備尚未到位與系統整合產生落差等3項因素。

對於中伊合作重攻輕守，林超倫說明，中國提供的太空監偵與北斗導航，都是強化伊朗尋找敵目標，對以色列與美國的中東基地發動打擊，無法自動轉化為抵禦匿蹤戰機與精準武器的防禦效能，且中伊談判的反艦飛彈與已交付的無人機，無法攔截戰機與空對地彈藥。

至於關鍵裝備尚未到位與系統整合產生落差，林超倫解釋，能發揮戰略威懾作用的武器系統如CM-302反艦飛彈、DF-17高超音速滑翔飛彈尚在磋商階段，中國提供的防空系統與相關後勤，面對美以聯軍長期演練，具備強大電子戰和匿蹤突防優勢的空中打擊編隊，在缺乏現代防空預警雷達網和聯合防空指管體系的支撐下，難以構成有效攔截火網。

林超倫談及，美以聯軍展現戰場態勢感知（Situational Awareness）能力，結合強大的電子作戰系統，成功對伊朗實施防空與火力制壓，伊朗雖然自中國引進防空系統與衛星情監偵等軟硬體，但未有良好的系統整合，因此在面對美軍強大的電戰制壓與態勢整合，無法發揮防禦之效，而缺乏良好整合的軍備，在實戰環境下形同散沙。

林超倫強調，雖然美以攻擊伊朗仍在初步階段，但可以看出，即便近年中國輸出軍事技術，試圖在區域衝突發揮影響力，但將中國的軍事實力直接與美國進行對比，「雙方之間仍然存在著一段非常漫長的差距」，涵蓋實戰經驗、系統整合、尖端科技研發與戰場態勢感知能力的全面性落差，是導致伊朗即使依賴中國裝備奧援與技術合作，仍然無招架之力的根本原因。