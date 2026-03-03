許毓仁美國國會作證 籲朝野團結立院通過國防預算

國民黨前立委、現任華府智庫研究員許毓仁今天赴美國國會作證，並利用最後的發言時間，呼籲台灣朝野在面對國家生存威脅時團結一致，立法院需通過緊迫的國防預算。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）今天舉行「美中海底競爭」聽證會，軍方及哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁等智庫代表出席。

他在發表證詞後表示，台灣立法院必須通過緊迫的國防預算。台灣的國家安全不能淪為黨派之爭的議題。面對國家安全威脅，台灣的執政黨與在野黨必須團結一致。

「唯有強化自身韌性、展現決心，並以實際行動兌現承諾，我們才有資格請求世界與我們並肩而立」，許毓仁說。

許毓仁在證詞中提到，由於修復船數量不足，修復海纜時間約50天。美國前國防官員、美中經濟暨安全檢討委員會共同主席薛瑞福（Randall Schriver）對此詢問，是否有備援能力的備案或其他增強韌性的方式。

許毓仁回應，以目前的速度及現狀而言，要修復所有斷裂的電纜是不可能的任務，因此需思考優先順序為何。優先修復的對象，應是承載全球數據流量的電纜，這才是重中之重。

其次，他說，需要建立更強有力的公私夥伴關係激勵機制，鼓勵私部門也投入相關領域。日本擁有電纜修復船，隸屬於日本主要電信公司。同樣道理，台灣無論是台灣大哥大，還是國營的中華電信，都沒有理由不自行建造修復船，或與盟友合作共享此類能力。

數據備援方面，許毓仁說，在當前網路時代，50天的修復時間本身就荒謬至極，何況現在一切都已進入人工智慧的時代。因此，在安全的雲端儲存上備份數據、建立冗餘機制，是他所建議的下一個補救措施。

許毓仁指出，如果中國明天就對台灣發動入侵攻勢，只需切斷3個電纜群，就能讓台灣陷入完全的黑暗。因此，台灣至少需要保有30%的備援數據傳輸能力，才能防止台灣陷入一片黑暗。

他表示，為了維持指管通信及基本政府功能所需的關鍵通訊，台灣至少需要維持30至35%的數據流量正常運作。整體而言，以3到5年的中長期角度來看，台灣應擁有至少一艘本土電纜修復船，因為這不僅關乎台灣本身，對南海及其周邊海域同樣具有意義。

美中經濟暨安全檢討委員會2000年成立，是國會設立的獨立機構，負責就美中貿易與經濟關係對國家安全的影響向國會提供建議。