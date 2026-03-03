快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

許毓仁美國國會作證 籲朝野團結立院通過國防預算

中央社／ 記者鍾佑貞華盛頓2日專電

國民黨前立委、現任華府智庫研究員許毓仁今天赴美國國會作證，並利用最後的發言時間，呼籲台灣朝野在面對國家生存威脅時團結一致，立法院需通過緊迫的國防預算

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）今天舉行「美中海底競爭」聽證會，軍方及哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁等智庫代表出席。

他在發表證詞後表示，台灣立法院必須通過緊迫的國防預算。台灣的國家安全不能淪為黨派之爭的議題。面對國家安全威脅，台灣的執政黨與在野黨必須團結一致。

「唯有強化自身韌性、展現決心，並以實際行動兌現承諾，我們才有資格請求世界與我們並肩而立」，許毓仁說。

許毓仁在證詞中提到，由於修復船數量不足，修復海纜時間約50天。美國前國防官員、美中經濟暨安全檢討委員會共同主席薛瑞福（Randall Schriver）對此詢問，是否有備援能力的備案或其他增強韌性的方式。

許毓仁回應，以目前的速度及現狀而言，要修復所有斷裂的電纜是不可能的任務，因此需思考優先順序為何。優先修復的對象，應是承載全球數據流量的電纜，這才是重中之重。

其次，他說，需要建立更強有力的公私夥伴關係激勵機制，鼓勵私部門也投入相關領域。日本擁有電纜修復船，隸屬於日本主要電信公司。同樣道理，台灣無論是台灣大哥大，還是國營的中華電信，都沒有理由不自行建造修復船，或與盟友合作共享此類能力。

數據備援方面，許毓仁說，在當前網路時代，50天的修復時間本身就荒謬至極，何況現在一切都已進入人工智慧的時代。因此，在安全的雲端儲存上備份數據、建立冗餘機制，是他所建議的下一個補救措施。

許毓仁指出，如果中國明天就對台灣發動入侵攻勢，只需切斷3個電纜群，就能讓台灣陷入完全的黑暗。因此，台灣至少需要保有30%的備援數據傳輸能力，才能防止台灣陷入一片黑暗。

他表示，為了維持指管通信及基本政府功能所需的關鍵通訊，台灣至少需要維持30至35%的數據流量正常運作。整體而言，以3到5年的中長期角度來看，台灣應擁有至少一艘本土電纜修復船，因為這不僅關乎台灣本身，對南海及其周邊海域同樣具有意義。

美中經濟暨安全檢討委員會2000年成立，是國會設立的獨立機構，負責就美中貿易與經濟關係對國家安全的影響向國會提供建議。

中華電信 許毓仁 薛瑞福 國防預算

延伸閱讀

美情報官：中國水下部隊2040年恐挑戰美軍優勢

僅24條海底電纜支撐台灣 前立委籲正視安全挑戰

藍營金主「CK楊」談軍購：金額不是問題核心 程序合法與戰略合理才是

聯合報社論／台美協定綁國防預算，川習共享台灣珍奶

相關新聞

國民黨因軍購陷路線之爭 朱立倫系出手：應以9000億為目標

國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，今針對軍購特別條例議題發表看法，並表態，拒絕民進黨1.25兆元版本空白授權，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。

藍版軍購條例懲罰機制擬列附帶決議 卓揆：罰國安還是台灣人民？

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版擬以「3500億＋N」為規模提出，並納履約進度、懲罰條款。行政院長卓榮泰指出，國家安全不能打折與殺價，更不該有任何處罰，「到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？」

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

蔣經國在政府遷台初期的日記當中，留下了一個台灣版本的毛蔣鬥爭秘錄，毛人鳳與蔣經國的權力鬥爭。

軍購條例藍版懲罰機制擬不入法 以附帶決議處理

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版何時出爐，備受關注。國民黨人士表示，國民黨立場明確，要確保台灣軍售是在合理透明且保證的前提下進行，經過立院黨團討論後，預計近兩天就會拍板。

透露盧秀燕夜宴藍青壯派立委聚焦軍購 羅廷瑋曝：美方希望9000億元

國民黨版軍購特別條例草案可望本周定案，不過最終版本仍未知，國民黨立委羅廷瑋透露，黨內的確有不同版本，而美方希望的金額應是9000億元；台中市長盧秀燕近日在跟黨內青壯派立委會面時，大家都表達支持但也要強力監督，希望在不失國防需求下，又能與美方有默契。

批國民黨版軍購草案砍預算又推懲罰條款 綠：鄭麗文為何硬要擋？

國民黨研議提出軍購特別條例草案，將政院版8年1.25兆元大幅縮減為3500億元，也明定履約進度與懲罰條款「違約責任」。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。