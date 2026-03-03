快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

藍版軍購條例懲罰機制擬列附帶決議 卓揆：罰國安還是台灣人民？

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版擬以「3500億＋N」為規模提出，並納履約進度、懲罰條款。行政院長卓榮泰指出，國家安全不能打折與殺價，更不該有任何處罰，「到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？」 

經國民黨中央和智庫日前密切討論後，國民黨版在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，以「新台幣3500億元加N」規模提出。3500億元為美國去年12月宣布8項對台軍售為確定項目，N則為未來加碼對美軍購預留空間。

國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，相關的懲罰機制不會直接入法，未來可能會以附帶決議方式處理。

立法院3月3日邀卓榮泰率相關部會，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。卓榮泰針對軍購條例指出，政府經過長時間緊密且專業研判，依照國家安全要求以財政能力，才提出1.25兆國防特別預算，兼顧建立台灣之盾、AI高科技擊殺鏈，以及發展我國軍工產業，是一整套攸關國家安全與主權的計畫。 

「國家安全不能打折，不是任由殺價、喊價的。」卓榮泰指出，不應該有任何所謂的「處罰」，到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？這一點必須講清楚。他必須重申，國家安全不能打折，人民也不應該被列為處罰的對象。

卓榮泰 特別條例 台美關稅

延伸閱讀

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

軍購條例藍版懲罰機制擬不入法 以附帶決議處理

批國民黨版軍購草案砍預算又推懲罰條款 綠：鄭麗文為何硬要擋？

藍版軍購罰則入法 專家示警：恐難成案

相關新聞

國民黨因軍購陷路線之爭 朱立倫系出手：應以9000億為目標

國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，今針對軍購特別條例議題發表看法，並表態，拒絕民進黨1.25兆元版本空白授權，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。

藍版軍購條例懲罰機制擬列附帶決議 卓揆：罰國安還是台灣人民？

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版擬以「3500億＋N」為規模提出，並納履約進度、懲罰條款。行政院長卓榮泰指出，國家安全不能打折與殺價，更不該有任何處罰，「到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？」

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

蔣經國在政府遷台初期的日記當中，留下了一個台灣版本的毛蔣鬥爭秘錄，毛人鳳與蔣經國的權力鬥爭。

軍購條例藍版懲罰機制擬不入法 以附帶決議處理

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版何時出爐，備受關注。國民黨人士表示，國民黨立場明確，要確保台灣軍售是在合理透明且保證的前提下進行，經過立院黨團討論後，預計近兩天就會拍板。

透露盧秀燕夜宴藍青壯派立委聚焦軍購 羅廷瑋曝：美方希望9000億元

國民黨版軍購特別條例草案可望本周定案，不過最終版本仍未知，國民黨立委羅廷瑋透露，黨內的確有不同版本，而美方希望的金額應是9000億元；台中市長盧秀燕近日在跟黨內青壯派立委會面時，大家都表達支持但也要強力監督，希望在不失國防需求下，又能與美方有默契。

批國民黨版軍購草案砍預算又推懲罰條款 綠：鄭麗文為何硬要擋？

國民黨研議提出軍購特別條例草案，將政院版8年1.25兆元大幅縮減為3500億元，也明定履約進度與懲罰條款「違約責任」。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。