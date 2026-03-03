藍版軍購條例懲罰機制擬列附帶決議 卓揆：罰國安還是台灣人民？

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版擬以「3500億＋N」為規模提出，並納履約進度、懲罰條款。行政院長卓榮泰指出，國家安全不能打折與殺價，更不該有任何處罰，「到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？」

經國民黨中央和智庫日前密切討論後，國民黨版在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，以「新台幣3500億元加N」規模提出。3500億元為美國去年12月宣布8項對台軍售為確定項目，N則為未來加碼對美軍購預留空間。

國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，相關的懲罰機制不會直接入法，未來可能會以附帶決議方式處理。

立法院3月3日邀卓榮泰率相關部會，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。卓榮泰針對軍購條例指出，政府經過長時間緊密且專業研判，依照國家安全要求以財政能力，才提出1.25兆國防特別預算，兼顧建立台灣之盾、AI高科技擊殺鏈，以及發展我國軍工產業，是一整套攸關國家安全與主權的計畫。

「國家安全不能打折，不是任由殺價、喊價的。」卓榮泰指出，不應該有任何所謂的「處罰」，到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？這一點必須講清楚。他必須重申，國家安全不能打折，人民也不應該被列為處罰的對象。