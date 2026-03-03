美軍攻打伊朗 美學者：習近平對台盤算不會改變

美國和以色列聯手攻打伊朗，後續對中國的影響引發關注。澳洲專家分析，解放軍會密切研究這場戰爭，中國國家主席習近平將藉此觀察美政府決策模式；美國學者今天受訪表示，不認為這項對伊朗的攻擊會改變習近平對台盤算。

美國和以色列2月28日聯手襲擊伊朗，引發伊朗對以色列及鄰近波斯灣阿拉伯國家的報復性攻擊。加拿大媒體分析中國可能再損失一個盟友，美媒則指出，美國總統川普（Donald Trump）正在施壓反美軸心，並向中、俄傳達在軍事上測試美國的代價龐大。

澳洲退役陸軍少將、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兼任研究員萊恩（Mick Ryan）今天在Ｘ發文寫道，中國會非常希望看到伊朗和美國周旋到底，「美國在伊朗消耗的彈藥越多、將越多的戰略注意力放在中東，中共就會越高興。」

同時，他表示，解放軍會密切研究這場戰爭，習近平也將觀察並了解美政府的決策模式。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，不認為美國對伊朗的攻擊會改變習近平對台灣的盤算。

他分析，習近平和其同僚並非單純從軍事角度看待台灣爭端，「這是帶有軍事意涵的政治爭端」，他相信習近平「正在布局一場長期博弈（long game）」。

至於美國攻擊伊朗是否會影響預計數週後登場的川習會，卜睿哲表示，由於這場軍事行動前兩天才發生，目前要推測其後續影響還言之過早，特別是對峰會的影響。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪也說，美國對伊朗的攻擊不會從根本上改變習近平的對台戰略。

葛來儀表示，習近平可能會持續推動計劃進行的川習會，「他知道自己必須直接與川普交手，以管控美中關係」。

川普預計3月31日至4月2日訪問中國。這將是他重返白宮以來，首度出訪中國。