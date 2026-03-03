快訊

美軍攻打伊朗 美學者：習近平對台盤算不會改變

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓2日專電

美國以色列聯手攻打伊朗，後續對中國的影響引發關注。澳洲專家分析，解放軍會密切研究這場戰爭，中國國家主席習近平將藉此觀察美政府決策模式；美國學者今天受訪表示，不認為這項對伊朗的攻擊會改變習近平對台盤算。

美國和以色列2月28日聯手襲擊伊朗，引發伊朗對以色列及鄰近波斯灣阿拉伯國家的報復性攻擊。加拿大媒體分析中國可能再損失一個盟友，美媒則指出，美國總統川普（Donald Trump）正在施壓反美軸心，並向中、俄傳達在軍事上測試美國的代價龐大。

澳洲退役陸軍少將、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兼任研究員萊恩（Mick Ryan）今天在Ｘ發文寫道，中國會非常希望看到伊朗和美國周旋到底，「美國在伊朗消耗的彈藥越多、將越多的戰略注意力放在中東，中共就會越高興。」

同時，他表示，解放軍會密切研究這場戰爭，習近平也將觀察並了解美政府的決策模式。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，不認為美國對伊朗的攻擊會改變習近平對台灣的盤算。

他分析，習近平和其同僚並非單純從軍事角度看待台灣爭端，「這是帶有軍事意涵的政治爭端」，他相信習近平「正在布局一場長期博弈（long game）」。

至於美國攻擊伊朗是否會影響預計數週後登場的川習會，卜睿哲表示，由於這場軍事行動前兩天才發生，目前要推測其後續影響還言之過早，特別是對峰會的影響。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪也說，美國對伊朗的攻擊不會從根本上改變習近平的對台戰略。

葛來儀表示，習近平可能會持續推動計劃進行的川習會，「他知道自己必須直接與川普交手，以管控美中關係」。

川普預計3月31日至4月2日訪問中國。這將是他重返白宮以來，首度出訪中國。

卜睿哲 以色列 伊朗 川普 習近平 美國 葛來儀

相關新聞

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

蔣經國在政府遷台初期的日記當中，留下了一個台灣版本的毛蔣鬥爭秘錄，毛人鳳與蔣經國的權力鬥爭。

軍購條例藍版懲罰機制擬不入法 以附帶決議處理

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版何時出爐，備受關注。國民黨人士表示，國民黨立場明確，要確保台灣軍售是在合理透明且保證的前提下進行，經過立院黨團討論後，預計近兩天就會拍板。

透露盧秀燕夜宴藍青壯派立委聚焦軍購 羅廷瑋曝：美方希望9000億元

國民黨版軍購特別條例草案可望本周定案，不過最終版本仍未知，國民黨立委羅廷瑋透露，黨內的確有不同版本，而美方希望的金額應是9000億元；台中市長盧秀燕近日在跟黨內青壯派立委會面時，大家都表達支持但也要強力監督，希望在不失國防需求下，又能與美方有默契。

批國民黨版軍購草案砍預算又推懲罰條款 綠：鄭麗文為何硬要擋？

國民黨研議提出軍購特別條例草案，將政院版8年1.25兆元大幅縮減為3500億元，也明定履約進度與懲罰條款「違約責任」。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

軍官「摘星」意願降？戰院入學考試差點改為推薦入學

網媒「鉅聞天下」報導指出，國防大學校長唐華原打算將戰爭學院的入學方式，由個人報考改為各軍種推薦，在軍中引起不小抱怨，認為可能淪為長官依據好惡派遣。對此國防部表示，今年戰院入學學員（116年班、在職117年班）的考選計畫已於去年11月頒布，仍然維持考試，並無改變。

軍購花錢卻沒到貨？洪孟楷：應把錢花在刀口上

立法委員洪孟楷今出席八里汙水處理廠交接典禮，會前受訪時被問及軍購議題時指出，國民黨團版本將於本周五前提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。

