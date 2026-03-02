快訊

透露盧秀燕夜宴藍青壯派立委聚焦軍購 羅廷瑋曝：美方希望9000億元

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委羅廷瑋接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／廣播節目「千秋萬事」提供
國民黨立委羅廷瑋接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／廣播節目「千秋萬事」提供

國民黨版軍購特別條例草案可望本周定案，不過最終版本仍未知，國民黨立委羅廷瑋透露，黨內的確有不同版本，而美方希望的金額應是9000億元；台中市長盧秀燕近日在跟黨內青壯派立委會面時，大家都表達支持但也要強力監督，希望在不失國防需求下，又能與美方有默契。

不少國民黨立委對於自家軍購特別條例都還不知詳情，更讓外界好奇。羅廷瑋今天在廣播節目「千秋萬事」被問及相關問題，並提及盧秀燕從25日起連三天「神隱」，期間與藍營青壯派立委會面。

羅廷瑋透露，盧秀燕在這段期間不斷蒐集各方意見，不管是產業因為台美關稅受到的壓力，還是軍購特別條例的議題，都願意來做溝通協調；其實她給大家的印象是滿常跟美方溝通的，都是暢行無阻，去年也有訪美。

羅廷瑋表示，在美國的議題上，她也將以多點式來跟美方溝通協調；近日有天晚上大約有10人的聚會，主要都以青壯派立委為主，當中不乏國防及外交委員會的委員，大家都很有自己的想法，對軍購是期待也支持，但還是要跟支持者強調會強力監督，當中有人的版本是3500億元，有的是8100多億元；美方應該是希望9000億元。

羅廷瑋指出，大家都希望能在既不失國防需求下，又能跟美方能有默契；其實被民進黨說是中共同路人不會痛，但被美方說是中共同路人，就很難對國人交代，所以這部分溝通協調很重要；現在美方還是接到很多民進黨給予的錯誤資訊，甚至把國民黨貼上很多紅標籤，所以盧秀燕出手，希望能夠撕掉標籤。

羅廷瑋還說，最近民進黨很多人出來罵盧秀燕出訪已超出市政規模，這很好笑，當被民進黨罵，那代表一定做對什麼；尤其做為台中市長，也是國人，能夠為中華民國出一份力，透過溝通讓美國跟中華民國有能更多默契，不懂民進黨在跳腳什麼，就是怕被搶功勞，就不想看好盧秀燕做任何發揮。

國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

