批國民黨版軍購草案砍預算又推懲罰條款 綠：鄭麗文為何硬要擋？

國民黨研議提出軍購特別條例草案，將政院版8年1.25兆元大幅縮減為3500億元，也明定履約進度與懲罰條款「違約責任」。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

民進黨發言人吳崢指出，在FMS制度下，美國政府並不賺取差價，因此也不設定罰則；買家如覺金額過高，只能從減少採購量（含零附件、售後服務）著手，所有向美國採購軍備的盟邦，都遵守這套制度。他強調，若硬把罰則寫進法律，美方恐怕根本無法配合，導致輕則延宕，重則破局。

吳崢痛批，難道國民黨過去擋預算、拖審查還不夠，現在是要讓軍購直接卡死？更誇張的是，這些風險並非沒人提醒，不只國防領域的學者專家直呼不可，連國民黨自家立委都質疑從未有人這樣操作軍購啊？據悉，有國民黨立委建議不在條文列入，改以決議方式要求，鄭麗文卻仍要求自家立委「重大法案要與黨跟黨團一致」，堅持一意孤行。

吳崢強調，在野黨當然可以監督國防，也可以提出相關法案，但在法案寫入「注定出問題」的內容，一點都不負責任。吳崢指出，當前國際社會都很關注台灣的自我防衛決心，鄭麗文卻一人綁架整個國民黨，不斷扯後腿，令人不禁再度質問：「鄭麗文為什麼一定要擋軍購？」