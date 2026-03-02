快訊

批國民黨版軍購草案砍預算又推懲罰條款 綠：鄭麗文為何硬要擋？

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
民進黨發言人吳崢。記者邱德祥／攝影

國民黨研議提出軍購特別條例草案，將政院版8年1.25兆元大幅縮減為3500億元，也明定履約進度與懲罰條款「違約責任」。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

民進黨發言人吳崢指出，在FMS制度下，美國政府並不賺取差價，因此也不設定罰則；買家如覺金額過高，只能從減少採購量（含零附件、售後服務）著手，所有向美國採購軍備的盟邦，都遵守這套制度。他強調，若硬把罰則寫進法律，美方恐怕根本無法配合，導致輕則延宕，重則破局。

吳崢痛批，難道國民黨過去擋預算、拖審查還不夠，現在是要讓軍購直接卡死？更誇張的是，這些風險並非沒人提醒，不只國防領域的學者專家直呼不可，連國民黨自家立委都質疑從未有人這樣操作軍購啊？據悉，有國民黨立委建議不在條文列入，改以決議方式要求，鄭麗文卻仍要求自家立委「重大法案要與黨跟黨團一致」，堅持一意孤行。

吳崢強調，在野黨當然可以監督國防，也可以提出相關法案，但在法案寫入「注定出問題」的內容，一點都不負責任。吳崢指出，當前國際社會都很關注台灣的自我防衛決心，鄭麗文卻一人綁架整個國民黨，不斷扯後腿，令人不禁再度質問：「鄭麗文為什麼一定要擋軍購？」

國民黨 鄭麗文 吳崢 軍購

觀察站／藍版軍購硬加罰則 當心賠掉好棋

藍版軍購罰則入法 專家示警：恐難成案

傳藍營軍購條例明定懲罰條款 專家質疑、藍委憂美方不簽採購

藍營金主「CK楊」談軍購：金額不是問題核心 程序合法與戰略合理才是

談向美軍購 黃國昌：每一分納稅錢買到的武器都要拿到

藍營金主、異康公司董事長楊建綱認為，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線，台灣應要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書。民眾黨主席黃國昌今天表示，他不認識這位先生，他支持強化台灣的國防，但是不允許貪汙、不允許浪費，台灣人到目前為止已經付了6000億元買了武器卻還沒有到貨，民眾黨支持強化台灣國防安全，但也必須要求「台灣的每一分納稅錢買到的武器我們都要拿到」。

藍版軍購罰則入法 專家示警：恐難成案

國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，預算規模為「新台幣三五○○億元加Ｎ」，即以美國去年宣布一一一億美元、八項對台軍售為確定項目，「加Ｎ」則為未來加碼對美軍購預留空間。至於履約期程與懲罰條款，由於不存在於過往軍售模式，黨中央與黨團將繼續協調，本周提案的目標不變。

軍官「摘星」意願降？戰院入學考試差點改為推薦入學

網媒「鉅聞天下」報導指出，國防大學校長唐華原打算將戰爭學院的入學方式，由個人報考改為各軍種推薦，在軍中引起不小抱怨，認為可能淪為長官依據好惡派遣。對此國防部表示，今年戰院入學學員（116年班、在職117年班）的考選計畫已於去年11月頒布，仍然維持考試，並無改變。

軍購花錢卻沒到貨？洪孟楷：應把錢花在刀口上

立法委員洪孟楷今出席八里汙水處理廠交接典禮，會前受訪時被問及軍購議題時指出，國民黨團版本將於本周五前提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。

觀察站／藍版軍購硬加罰則 當心賠掉好棋

在盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安等藍營天王相繼警告須避免被指「仇美」之際，國民黨將提黨版軍購特別條例草案，草案將一點二五兆元軍購分割，分別處理對美與對內採購，堪稱兼顧對美關係與防範綠營綁樁的好棋。然而，堅持加上罰則條款，硬要和美國相關法制對幹，卻足以將前述巧思全部葬送。

