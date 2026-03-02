國民黨版國防特別條例草案 洪孟楷：3月6日前提出

國民黨立委洪孟楷今天表示，黨版國防特別條例草案周五（3月6日）前提出，目前版本都還在做最後的收納。是否增納罰則？他表示，確實有討論到，是希望武器能如期如實到貨。

洪孟楷今天出席八里污水處理廠移交典禮時接受媒體聯訪，針對軍購提案作以上表示。

媒體詢及國民黨版是否有針對沒有依時交貨的罰則，洪孟楷證實「過去確實有討論到」，他表示，主要還是強調付錢購買的相關武器，可以如期如實到貨。

他舉例表示，2019年鳳翔專案購買的66架F16-V戰機，原本應該2024年就到貨，但2026年一架都還沒有到。

他表示，如果說真的要捍衛中華民國的國防，就應該把錢花在刀口上，所採購的軍購武器也能如期如實抵達。因此後續的版本是不是有這樣的罰則，相信在智庫研擬後，最終要出來時一定會跟大家報告。