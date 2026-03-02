快訊

國民黨版國防特別條例草案 洪孟楷：3月6日前提出

中央社／ 新北2日電
國民黨立委洪孟楷（左）2日受訪時表示，黨版國防特別條例草案6日前會提出，目前版本都還在做最後的收納。中央社
國民黨立委洪孟楷今天表示，黨版國防特別條例草案周五（3月6日）前提出，目前版本都還在做最後的收納。是否增納罰則？他表示，確實有討論到，是希望武器能如期如實到貨。

洪孟楷今天出席八里污水處理廠移交典禮時接受媒體聯訪，針對軍購提案作以上表示。

媒體詢及國民黨版是否有針對沒有依時交貨的罰則，洪孟楷證實「過去確實有討論到」，他表示，主要還是強調付錢購買的相關武器，可以如期如實到貨。

他舉例表示，2019年鳳翔專案購買的66架F16-V戰機，原本應該2024年就到貨，但2026年一架都還沒有到。

他表示，如果說真的要捍衛中華民國的國防，就應該把錢花在刀口上，所採購的軍購武器也能如期如實抵達。因此後續的版本是不是有這樣的罰則，相信在智庫研擬後，最終要出來時一定會跟大家報告。

國民黨 洪孟楷 軍購 國防 中華民國 特別條例

相關新聞

透露盧秀燕夜宴藍青壯派立委聚焦軍購 羅廷瑋曝：美方希望9000億元

國民黨版軍購特別條例草案可望本周定案，不過最終版本仍未知，國民黨立委羅廷瑋透露，黨內的確有不同版本，而美方希望的金額應是9000億元；台中市長盧秀燕近日在跟黨內青壯派立委會面時，大家都表達支持但也要強力監督，希望在不失國防需求下，又能與美方有默契。

談向美軍購 黃國昌：每一分納稅錢買到的武器都要拿到

藍營金主、異康公司董事長楊建綱認為，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線，台灣應要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書。民眾黨主席黃國昌今天表示，他不認識這位先生，他支持強化台灣的國防，但是不允許貪汙、不允許浪費，台灣人到目前為止已經付了6000億元買了武器卻還沒有到貨，民眾黨支持強化台灣國防安全，但也必須要求「台灣的每一分納稅錢買到的武器我們都要拿到」。

藍版軍購罰則入法 專家示警：恐難成案

國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，預算規模為「新台幣三五○○億元加Ｎ」，即以美國去年宣布一一一億美元、八項對台軍售為確定項目，「加Ｎ」則為未來加碼對美軍購預留空間。至於履約期程與懲罰條款，由於不存在於過往軍售模式，黨中央與黨團將繼續協調，本周提案的目標不變。

批國民黨版軍購草案砍預算又推懲罰條款 綠：鄭麗文為何硬要擋？

國民黨研議提出軍購特別條例草案，將政院版8年1.25兆元大幅縮減為3500億元，也明定履約進度與懲罰條款「違約責任」。民進黨批評，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

軍官「摘星」意願降？戰院入學考試差點改為推薦入學

網媒「鉅聞天下」報導指出，國防大學校長唐華原打算將戰爭學院的入學方式，由個人報考改為各軍種推薦，在軍中引起不小抱怨，認為可能淪為長官依據好惡派遣。對此國防部表示，今年戰院入學學員（116年班、在職117年班）的考選計畫已於去年11月頒布，仍然維持考試，並無改變。

軍購花錢卻沒到貨？洪孟楷：應把錢花在刀口上

立法委員洪孟楷今出席八里汙水處理廠交接典禮，會前受訪時被問及軍購議題時指出，國民黨團版本將於本周五前提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。

