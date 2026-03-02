聽新聞
軍官「摘星」意願降？戰院入學考試差點改為推薦入學

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
網媒「鉅聞天下」報導指出，國防大學校長唐華原打算將戰爭學院的入學方式，由個人報考改為各軍種推薦，在軍中引起不小抱怨，認為可能淪為長官依據好惡派遣。對此國防部表示，今年戰院入學學員（116年班、在職117年班）的考選計畫已於去年11月頒布，仍然維持考試，並無改變。

國軍軍官在服役生涯中，必須持續接受深造教育，才有晉升機會。其中包括以兵科教育為主的「正規班」，訓練上尉軍官；和少校級報考的陸海空軍種指參學院；中上校則需就讀戰爭學院。其中指參學院與戰院，係由國防大學負責，戰院學資更是晉任將軍的必要條件。

不具名的軍方官員透露，以往每年戰院學員約在100~120人左右，唐華校長之所以提議改為軍種推薦，是因為近年出現報名者下降、人數不足的趨勢，根本原因是，戰院學資（或友邦戰院、或部分相關研究所文憑）是晉任將軍的必要條件，沒有戰院學資仍能幹到非主官管的上校職務。

這名軍官指出，然而近年由於部隊兵源不足、人員壓力過大，形成惡性循環，導致愈來愈多人不想「摘星」或當到屆齡，滿廿年可領終身俸就選擇退伍者大有人在。由於深造教育完訓後兩年不能退伍，因此許多人根本就放棄就讀戰院的機會，導致報考人數低落。

國防部表示，目前戰院入學仍採個人報考制，與往年一樣，沒有改變。

