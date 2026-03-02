快訊

國防部修正官兵殮葬補助費標準　不再區分火化與土葬

中央社／ 台北2日電

為照護亡故官兵遺族，國防部日前公告「國軍官兵死亡殮葬補助費給與標準」修正草案，殮葬補助費不再區分火化及土葬計算標準，均以最後在職時各階官兵薪俸額7個月發給，軍人死亡經追晉、追贈官階，殮葬補助費依追晉、追贈官階的薪俸額計算。

現行「國軍官兵死亡殮葬補助費給與標準」條文明定，國軍現役官兵死亡殮葬補助費，火化者以最後在職官階薪俸額7個月發給，土葬者則以最後在職官階薪俸額5給月發給，上述薪俸額若低於中尉五級者，以中尉五級薪俸額計算發給。

國防部2月5日公告「國軍官兵死亡殮葬補助費給與標準」修正草案，指出參考公務人員退休資遣撫卹法施行細則，公務人員死亡殮葬補助費給與已無區分火化及土葬標準，為照護亡故官兵的遺族，使官兵亡故殮葬補助費之給與標準與公務人員一致，因此修正標準。

國防部指出，對於公告內容如有意見或建議修正，請於公告刊登公報之日起30日內，以書面向國防部陳述意見或洽詢。

根據修正草案，國軍現役官兵殮葬補助費給與不再區分火化及土葬計算標準，均以最後在職時各階官兵薪俸額7個月發給。薪俸額未達中尉五級者，按中尉五級薪俸額計算。

此外，修正草案增訂，薪俸額經追晉（贈）官階者，殮葬補助費依其追晉（贈）官階之薪俸額計算。

國防部於草案說明指出，依軍人撫卹條例規定，軍人死亡經追晉、追贈官階者，依其追晉、追贈官階議卹，另服現役期間死亡者，應給與殮葬補助費，因此為期達安定軍心、撫生慰死之目的，因此增訂經追晉、追贈官階者，殮葬補助費的計算標準。

