軍購花錢卻沒到貨？洪孟楷：應把錢花在刀口上
立法委員洪孟楷今出席八里汙水處理廠交接典禮，會前受訪時被問及軍購議題時指出，國民黨團版本將於本周五前提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。
媒體詢問，未來軍購合約是否將明訂交貨延遲罰則，以及美方若未依約交付是否涉及違約責任。洪孟楷回應，過去確實討論過是否納入罰則機制，核心原則在於「把錢花在刀口上」，若已支付採購款項，就應確保裝備如期抵達。
他舉例指出，2019年編列的「鳳翔專案」66架F-16V戰機，原訂2024年交機，至今2026年仍未交付，雖然延宕有多重因素，但國防建軍時程攸關戰力整備，不應一再拖延。
洪孟楷表示，目前相關版本仍由智庫研擬中，是否明訂具體罰則條款，將待整體規畫完成後對外說明。
