國民黨要提3500億+N軍購草案？ 鍾佳濱：軍購不是菜市場買菜

攝影中心／ 記者邱德祥／台北報導
民進黨立委鍾佳濱上午受訪指出，軍購不是菜市場買菜，也不是夜市拍賣喊價，當政院提出1.25兆軍購案時，國民黨喊3500億，這種喊價方式違背民間認知，希望國民黨提出具體說明。記者邱德祥／ 攝影
國民黨團幹部今日將與黨中央協調國民黨版軍購特別條例，國民黨立委鄭正鈐今表示，3500億元+N的G2G軍售案，應優先處理，其餘約9000億元，不能一次打包放行。民進黨立委鍾佳濱上午於立院受訪時指出，目前尚未看到國民黨團正式版本，3500億的計算基礎為何、「加N」中的N究竟代表什麼？軍購不是菜市場買菜，也不是夜市拍賣喊價，當政院提出1.25兆軍購案時，國民黨喊3500億，這種喊價方式違背民間認知，希望國民黨提出具體說明。

媒體提問「國民黨版草案要求在契約列入履約期程與違約責任，因與美國政府的海外軍售（ＦＭＳ）制度明顯衝突，有專家提醒，如果堅持入法，軍購最後恐將無法成案」，鍾佳濱表示，國際軍備採購絕不是一般商業合約，就算是一般商業合約也有買方市場、賣方市場，目前各國都在強化國防，有能力供應武器的國家與公司自然就有優勢，用一般商業市場邏輯來想，買方當然要使出渾身解數取得商品條件，目前國際軍備市場有能力輸出高品質武器的國家，當然就比較搶手，在野黨不要錯估台灣是軍備需求國的位置，出高價買都來不及了，還要跟賣方計較，這是違反邏輯。

相關新聞

談向美軍購 黃國昌：每一分納稅錢買到的武器都要拿到

藍營金主、異康公司董事長楊建綱認為，國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線，台灣應要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書。民眾黨主席黃國昌今天表示，他不認識這位先生，他支持強化台灣的國防，但是不允許貪汙、不允許浪費，台灣人到目前為止已經付了6000億元買了武器卻還沒有到貨，民眾黨支持強化台灣國防安全，但也必須要求「台灣的每一分納稅錢買到的武器我們都要拿到」。

藍版軍購罰則入法 專家示警：恐難成案

國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，預算規模為「新台幣三五○○億元加Ｎ」，即以美國去年宣布一一一億美元、八項對台軍售為確定項目，「加Ｎ」則為未來加碼對美軍購預留空間。至於履約期程與懲罰條款，由於不存在於過往軍售模式，黨中央與黨團將繼續協調，本周提案的目標不變。

軍購花錢卻沒到貨？洪孟楷：應把錢花在刀口上

立法委員洪孟楷今出席八里汙水處理廠交接典禮，會前受訪時被問及軍購議題時指出，國民黨團版本將於本周五前提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。

觀察站／藍版軍購硬加罰則 當心賠掉好棋

在盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安等藍營天王相繼警告須避免被指「仇美」之際，國民黨將提黨版軍購特別條例草案，草案將一點二五兆元軍購分割，分別處理對美與對內採購，堪稱兼顧對美關係與防範綠營綁樁的好棋。然而，堅持加上罰則條款，硬要和美國相關法制對幹，卻足以將前述巧思全部葬送。

傳藍營軍購條例明定懲罰條款 專家質疑、藍委憂美方不簽採購

台美軍購議題討論不斷，先前也傳出國民黨版軍購特別條例草案將會載明交貨期程和懲罰條款，引發黨內及專家憂心。有國民黨立委分析，過去軍購沒人這樣做，若這樣載明，可能美方就不簽採購了；另外，傳國民黨版金額為3500億元加N，國民黨內青壯派立委也說，一切尊重黨中央的版本。

藍營金主「CK楊」談軍購：金額不是問題核心 程序合法與戰略合理才是

國民黨預計本周將提出黨版軍購特別條例。異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱今表示，不只支持國防軍購，更要追求符合國家的最高利益與真正需求的軍購。他呼籲執政黨把戰略講清楚、把需求講明白、把項目講透明，否則軍購只會變成選舉工具，最後損害的是人民的利益、國防的力量與社會的信任。

