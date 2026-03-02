國民黨要提3500億+N軍購草案？ 鍾佳濱：軍購不是菜市場買菜

國民黨團幹部今日將與黨中央協調國民黨版軍購特別條例，國民黨立委鄭正鈐今表示，3500億元+N的G2G軍售案，應優先處理，其餘約9000億元，不能一次打包放行。民進黨立委鍾佳濱上午於立院受訪時指出，目前尚未看到國民黨團正式版本，3500億的計算基礎為何、「加N」中的N究竟代表什麼？軍購不是菜市場買菜，也不是夜市拍賣喊價，當政院提出1.25兆軍購案時，國民黨喊3500億，這種喊價方式違背民間認知，希望國民黨提出具體說明。

媒體提問「國民黨版草案要求在契約列入履約期程與違約責任，因與美國政府的海外軍售（ＦＭＳ）制度明顯衝突，有專家提醒，如果堅持入法，軍購最後恐將無法成案」，鍾佳濱表示，國際軍備採購絕不是一般商業合約，就算是一般商業合約也有買方市場、賣方市場，目前各國都在強化國防，有能力供應武器的國家與公司自然就有優勢，用一般商業市場邏輯來想，買方當然要使出渾身解數取得商品條件，目前國際軍備市場有能力輸出高品質武器的國家，當然就比較搶手，在野黨不要錯估台灣是軍備需求國的位置，出高價買都來不及了，還要跟賣方計較，這是違反邏輯。